La apuesta de Caballero

El arquero Wilfredo Caballero, una de las novedades en la convocatoria de la Selección argentina para los amistosos ante Italia y España a fines de marzo, aseguró ayer que buscará pelear el puesto con Sergio Romero e ingresar en la lista definitiva para el Mundial de Rusia 2018. "Quiero creer que existe esa posibilidad. Para eso me sirve ir a esta convocatoria, para pelear desde el primer día, desde el primer entrenamiento. No me gustaría ni me quiero meter en la cabeza que voy a rellenar una lista", explicó. En declaraciones al programa radial "¿Cómo te va?", Caballero expresó que sintió su convocatoria como un "premio" al nivel que mostró en la última temporada en el Chelsea de Inglaterra. "Yo tenía algo de información que me venía llegando sobre la posibilidad de que me llame, y me estaba preparando para eso. Pero no quería ponerme demasiado ansioso o nervioso hasta no escuchar la confirmación. Cuando lo escuché y salió mi nombre después de tantos años... Porque hace tres años fui con el Tata Martino, pero sentía que ese lugar había sido un regalo por lo que había hecho el año anterior en el Málaga", opinó.

Y agregó: "Este año creo que es más merecido. El año pasado jugué bastante en el City y este año disputé varios partidos en el Chelsea. No sé si en un gran nivel, pero sintiéndome muy bien. Y jugar en equipos de esta talla no es fácil, por ahí no tenés la seguidilla de otros arqueros. Por ahí eso sirvió para que el entrenador se convenciera que puede contar conmigo". Durante esta gira de diez días por Manchester y Madrid, Caballero tiene decidido apostar por ser "importante", para poder ganarse su lugar en Rusia 2018. "Quiero ser importante. Ojalá pueda demostrar que pueden contar conmigo también. Después, es decisión del entrenador", cerró.



FALTAN 100 DIAS

El presidente ruso Vladimir Putin dio unos toques con un balón de fútbol en un salón del Kremlin con el presidente de la FIFA Gianni Infantino, en un vídeo difundido por la federación internacional este martes, a 100 días del comienzo del Mundial de Rusia 2018. En la pieza aparecen decenas de estrellas del balón dando toques, entre ellas Diego Maradona, y en la secuencia final Putin e Infantino, vestidos de traje, se pasan varias veces el esférico. La fecha de la grabación no se precisa, pero el último encuentro entre los dos dirigentes fue el 12 de febrero. Rusia organizará por primera vez el Mundial de fútbol entre el 14 de junio y el 15 de julio. "Vengan a Rusia con el corazón abierto e intenten comprender este país y los lugares que visiten", declaró además el seleccionador ruso, Stanislav Cherchesov, en una entrevista publicada en la página web de la FIFA. "Como decimos en Rusia, vale más la pena ver una cosa una vez que escuchar hablar 100 veces", añadió como un guiño para tranquilizar a los aficionados acerca de la imagen que ha tenido Rusia durante muchos años en los países occidentales. Para iniciar la cuenta atras de los 100 días hasta el duelo inaugural del Mundial, Rusia-Arabia Saudita en Moscú el 14 de junio, están previstos numerosos actos a lo largo de todo el país. En la capital habrá un concierto para los 6.000 voluntarios que trabajarán durante la competición. "Es importante mostrar a Rusia como es: abierta, acogedora y moderna", declaró el ministro ruso de Deportes Pavel Kolobkov, citado por la agencia de prensa Ria Novosti.