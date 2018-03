Sancionaron a Rafecas

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El Consejo de la Magistratura sancionó ayer económicamente al juez federal Daniel Rafecas tras considerar que tuvo "falta de decoro" en su actuación al frente de la causa que inició el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner y varios de sus funcionarios por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA.El organismo decidió reducirle a Rafecas la mitad el sueldo de un mes por haberse reunido en 2015 con dirigentes de la comunidad judía para adelantarles su decisión de cerrar esa investigación, tras considerar que la ex mandataria nacional no había incurrido en ningún delito al firmar el Memorándum con Irán.Además, se le endilga llamar telefónicamente al actual diputado oficialista Waldo Wolff para pedirle que dejara de criticarlo públicamente por el manejo que estaba teniendo del caso.De esta manera, el Consejo dio por terminado el proceso de acusación contra Rafecas, que había comenzado la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y que en un inicio habría podido derivar en un juicio político y posible destitución del titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 3 de la Capital Federal.Rafecas adelantó que va a apelar ante la Corte Suprema de Justicia esta multa que le impusieron, que es la máxima pena disciplinaria que establece el reglamento del Consejo.