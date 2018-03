Una madre organizó violación de su hija

Peta Butler relató que cuando tenía solo 16 años sufrió la peor situación de su vida, comandada por su propia madre en una habitación de hotel en la ciudad australiana de Toowoomba.

Alli fue violada por un hombre "pelado y gordo", tres veces mayor que ella y su madre, Therese Butler, estaba sentada a pocos metros fumando cigarrillos, según informaron medios de prensa australianos y hoy replica Crónica.

Pasó una década antes de que fuera "lo suficientemente fuerte" para hacer que su madre lo admita mientras la grababa.

LO SUCEDIDO

Therese Butler fue hallada culpable de haber engañado a su hija en 2006 para disfrutar de un supuesto "fin de semana de chicas" en Toowoomba, emborracharla y llevarla hasta una habitación barata de hotel donde fue obligada a mantener relaciones sexuales con un desconocido.

"Pasado poco rato de eso (después de que la chica tomó una bebida alcohólica), él entró a la habitación. No dijo nada. Literalmente caminó hacia mí, se quitó la ropa y me quitó los pantalones. Estaba paralizada. No pude hacer nada. Simplemente no pude moverme", relató Peta a una periodista.

UNA EXPLICACION

Cuando se le preguntó por qué tardó diez años en revelar lo ocurrido, la joven respondió que no se sentía lo suficientemente fuerte y pensaba que no le iban a creer.