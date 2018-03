LA UNRaf lanzó nueva carrera e instaló una planta fotovoltaica

La Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) sumó una nueva propuesta formativa a su oferta académica. Se trata de la Diplomatura en Eficiencia Energética y Energías Renovables, orientada a profesionales con Título de Nivel Superior No Universitario y/o Título Universitario relacionado a las ciencias de la ingeniería o afines y/o formación profesional equivalente.Al mismo tiempo, puso en funcionamiento una planta fotovoltaica en su sede que le permitirá generar más del 8% de la electricidad que consume habitualmente a través de esa energía renovable. Esta tecnología verde le permitirá también, hacer trabajos de investigación en este campo de estudios con la posibilidad de realizar distintos ensayos y mediciones de laboratorio.La presentación de ambas acciones fue en el Aula Magna de la UNRaf y estuvo encabezada por el Rector Rubén Ascúa y la Vicerrectora Rosario Cristiani. También estuvieron presentes Gabriel Gentinetta, presidente de la Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Competitiva Agencia Rafaela (ACDICAR); Jorge Esperanza, Director del INTI Lácteos; María Paz Caruso, Directora el Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela; Mariana Andereggen, Secretaria de Educación de la Municipalidad de Rafaela; y Julio Tascón, Jefe de la Sucursal Rafaela de la Empresa Provincial de Energía (EPE).“Vamos avanzando a través de hechos concretos, hacia objetivos que tiene la UNRaf desde el inicio de su vida institucional. Con estas acciones nos consolidamos en tres aspectos fundamentales como lo son la enseñanza académica, la investigación y la transferencia de conocimiento a la vez que reafirmamos nuestro compromiso para contribuir al desarrollo sustentable de nuestra ciudad y nuestra región”, expresó el Rector Rubén Ascúa.El compromiso de la UNRaf con el desarrollo sustentable se inscribe en el marco de su proyecto institucional que plantea como misión “desarrollar la investigación, contribuyendo al avance científico, tecnológico y social vinculado al territorio, comprometidos con el cuidado del medio ambiente. En el marco de esta misión se plantea la formación en distintas áreas disciplinares que incluyen las Ciencias del Ambiente y en particular las energías renovables”.Ya en 2016, esta casa de estudios dictó un Seminario de Evaluación de Proyectos de Eficiencia Energética y Energías Renovables con una importante convocatoria de profesionales de diversas empresas, funcionarios gubernamentales, representantes de cámaras empresarias y profesionales particulares. En 2017 la UNRaf desarrolló un curso de instalación de colectores solares térmicos, en conjunto con el Instituto para Desarrollo Sustentable y la Municipalidad de nuestra ciudad.Entre los objetivos de la Diplomatura se encuentran “formar profesionales altamente capacitados en la gestión de la energía en los distintos procesos de producción, generación, transporte y consumo” a la vez que buscará capacitar a sus asistentes sobre el funcionamiento del mercado energético con un particular interés y enfoque en las fuentes de energías renovables y la eficiencia energética como integrantes del sistema.Las preinscripciones están abiertas desde el lunes 5 de marzo y se realizan a través de un formulario disponible en la web www.unraf.edu.ar. El cursado comienza el viernes 6 de abril y será los viernes por la tarde y sábado por la mañana cada 15 días. La nueva propuesta formativa tendrá modalidad de cursado presencial con una carga horaria total de 180 horas reloj distribuidas en 36 módulos de 5 horas cada uno.Toda la información está disponible en la web y a través del correo [email protected] o en la sede de la Universidad en Bv. Roca y Artigas de la ciudad de Rafaela. También es posible seguir todas las novedades por Facebook, Instagram y la App disponible para celulares.TECNOLOGIA PARA ELDESARROLLO SUSTENTABLELa Ley N° 27191 de Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía establece como objetivo lograr un aumento en la contribución de estas tecnologías hasta alcanzar el 8% del consumo de energía eléctrica nacional.Si bien la UNRaf no alcanza el mínimo consumo establecido por la norma legal (300 kW de potencia media contratada en el año calendario) que obliga a cumplir con esta meta, igualmente se propuso alcanzar ese objetivo y así sumar una nueva acción institucional que reafirma el compromiso con el desarrollo sustentable.La planta fotovoltaica instalada en la sede de la UNRaf tiene una capacidad máxima de generación de potencia de 3,6kW y le permitirá contar también, con datos en tiempo real a través del monitoreo por computadora. Estos datos incluyen entre otros, mediciones de intensidad, potencia, ahorro energético y cálculo de la disminución de emisiones de dióxido de carbono, que pueden ser usados como insumo en la investigación para la generación y transferencia de nuevos conocimientos.