Analizan descontar días tras un contundente paro docente

El primer día de clases no fue tal. Al menos, para muchos de los chicos que concurren a las escuelas públicas de la ciudad. Es que sus maestras decidieron plegarse a la medida de fuerza de 48 horas resuelta la semana pasada por AMSAFE y no concurrieron a las aulas. De acuerdo a las estimaciones oficiales del gremio, en nuestro departamento se alcanzó al 100%. Y si bien en las escuelas privadas de la ciudad sí se inició el ciclo lectivo, SADOP comunicó oficialmente que la adhesión a nivel provincial fue del 90%.

Ante este escenario, el Gobierno de la Provincia se movió de manera algo incongruente: por un lado, desde el Ministerio de Educación provincial dejaron entrever la posibilidad de descontar los días a los docentes que concreten medidas de fuerza, lo que sería una medida que encrudecería el diálogo. Por el otro, el propio gobernador Miguel Lifschitz se esperanzó con una pronta resolución del conflicto y dijo que mañana miércoles retomarían el diálogo.

Históricamente, la Provincia no convocó a los gremios mientras se llevaban adelante medidas de fuerza. Recordemos que AMSAFE y el resto de los gremios docentes convocaron a los maestros y profesores a plegarse al paro internacional de mujeres del próximo jueves 8. Sin embargo, un simple sondeo de docentes parece dejar entrever que están mucho más convencidas de hacer un paro por su salario que por sus derechos como mujeres. "Hubo bastantes consultas al respecto", admitió la Delegada Departamental de AMSAFE, Gricelda Marcos, en diálogo con LA OPINION. "Nuestro gremio es mayoritariamente conformado por mujeres. Es una resolución tomada en asamblea, así que el docente debe cumplir la resolución. Pero si hay alguien que quiera trabajar, puede hacerlo. El docente siempre tiene la posibilidad de acatar o no las medidas de fuerza", señaló.

"La adhesión fue alta en todo el departamento. Fue un 100%", indicó la gremialista. "Estamos esperando el llamado para volver a dialogar y estudiar la nueva propuesta que entregue el Gobierno", dijo. Marcos recordó que, cuando AMSAFE llamaba a medidas de fuerza durante dos semanas, nunca eran convocados por la Provincia hasta que no se concluyeran los paros previstos. "Ojalá lo hagan. Pero las medidas de fuerzas ya están votadas", concluyó.



DESCUENTO Y DIALOGO

La ministra de Educación santafesina, Claudia Balagué, adelantó que se estudia la posibilidad de descontar las jornadas de huelga de los sueldos de marzo. Respecto a esto, Marcos indicó que "sabemos que cuando votamos una moción de paro, estamos exponiéndonos a que nos descuenten los días. Pero también sabemos que lo convocó CTERA, y es a nivel nacional. Esperemos que la Ministra revea su forma de pensar".

La funcionaria lamentó el rechazo de los gremios a la oferta de suba salarial del 15 por ciento dividida en tres tramos, además de una cláusula gatillo si la inflación de este año supera ese porcentaje. "Es una propuesta muy superior a la realizada en otras provincias", consideró.

Aún así, destacó que se volverá a convocar a una nueva reunión paritaria a los gremios. "Aún no existe una fecha definida para la próxima reunión, será apenas terminen los paros", sostuvo el viernes pasado en diálogo con periodistas de la capital provincial.

Sin embargo, tres días después el propio Gobernador de la Provincia, Miguel Lifschitz, pareció transitar otro camino.

En el marco de la entrega de 150 nuevos patrulleros “inteligentes” a la policía de Santa Fe en Rosario, el máximo mandatario provincial habló con la prensa y se refirió a la discusión salarial con los docentes en el marco de la primera jornada de paro por el rechazo a la primera propuesta de aumento.

“Confiamos en que vamos a llegar a un acuerdo en breve, siempre tuvimos buen diálogo con los representantes de los docentes en la provincia”, destacó Lifschitz. Luego evitó hablar de la nueva propuesta que se le hará a los representantes gremiales para tratar de arribar a un acuerdo: “Uno las ofertas espera hacerlas de manera directa a los representantes sindicales”, dijo.

El gobernador confirmó que “el miércoles” se retomarán las conversaciones con los representantes de los docentes santafesinos.

Cuando le preguntaron su existe la posibilidad de que el gobierno decida descontar a los maestros los días no trabajados, respondió: “Eso es algo que se va a analizar sobre la marcha”.

También le consultaron su la firma del pacto fiscal condiciona la paritaria: “Cada provincia tiene autonomía para establecer su política salarial”, aseguró.

Después aclaró que “lógicamente que Santa Fe no es una isla y hay que tener en cuenta la situación del país tanto en el sector público como en el privado, ese sí puede ser un condicionante”.

Este es el séptimo año consecutivo en el cual el inicio del ciclo lectivo no se da en la fecha pautada. Vale destacar que los maestros decidieron este paro de 48 horas que concluye hoy, la adhesión al paro internacional de mujeres del 8 y otras 48 horas de paro (martes y miércoles) en el caso de que no reciban ninguna oferta que mejore a la propuesta inicial. Recordemos que la misma es de un 15 por ciento de aumento en tres tramos (marzo, julio y octubre)



SADOP 90%

Según el relevamiento del Sadop Santa Fe, hubo ayer más del 90 por ciento de acatamiento en las escuelas privadas del centro norte provincial.

"La medida de fuerza ha sido contundente en la provincia de Santa Fe dando un claro mensaje al Gobierno nacional y provincial de que hoy las clases comienzan en la calle", destacaron desde la entidad gremial en un comunicado.

"Por la paritaria nacional, contra la nueva ley previsional, por salario digno y mejores condiciones de trabajo para los y las docentes", enumeraron los reclamos de los docentes.