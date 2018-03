Gasoducto: una obra que abre la barrera al crecimiento de Rafaela

El intendente Luis Castellano y el senador nacional Omar Perotti se dirigieron ayer a Bella Italia para recorrer el obrador del gasoducto para Rafaela. Los trabajos comenzarán el 9 de marzo en Esperanza, continuarán por la ruta Nº 70 a Rafaela y luego hasta Sunchales.También estuvieron presentes en la recorrida el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Rafaela, Luis Ambort; el senador provincial por el departamento Castellanos Alcides Calvo; el jefe de la obra, Horacio Colautti, entre otros.Esta barrera que se abre para el desarrollo de Rafaela permitirá dotar de gas natural a un 52% de la población que aún no cuenta con cobertura, y garantizar el servicio para el resto de los hogares que sí lo tienen. El sector industrial también se verá beneficiado y se podrán instalar nuevas empresas en el Parque de Actividades Económicas de Rafaela (PAER).“Una vez que el gasoducto esté en la puerta de nuestra ciudad, nos queda empezar a trabajar con los proyectos de la red domiciliaria y el desarrollo de los proyectos a través de la industria. No nos olvidemos del Parque de Actividades Económicas que necesita gas natural, de sus empresas para poder producir”, manifestó Castellano.“Acá hay una instancia que tenemos que pasar y es que Litoral Gas, la empresa prestataria del servicio y quien va a sumar una gran cantidad de clientes en la ciudad de Rafaela, desarrolle las obras en nuestra ciudad”, agregó.Además, explicó: “Más de la mitad de los vecinos de la ciudad no cuenta con gas natural, este es el caso de los barrios del oeste como el Amancay, Los Nogales, Güemes, Martín Fierro, Antártida Argentina. Estamos en proceso de diálogo y reclamo administrativo. Recordemos que para hacer el gas domiciliario en toda esa parte se requieren 140 millones de pesos. Estamos hablando solo de una parte, es importante el monto y es importante el financiamiento de la obra de Litoral Gas para la población que aún no cuenta con este servicio”.“Tenemos todo el año para trabajar en los proyectos, lo hemos solicitado y tenemos varios ya listos. Como decía Omar (Perotti), hay tres obras que levantan el desarrollo de la ciudad y la región: una es el gasoducto, la otra es la autovía de la ruta 34 y el acueducto. Somos custodios de estas tres obras que nos van a poner de cara al futuro, con una proyección impresionante”, finalizó.A su turno, Perotti explicó que la obra tiene un plazo aproximado de un año: “se trata de un derivador, un troncal para toda la región y nos quedará pendiente un trabajo enorme hacia adelante ni bien esté terminado, cómo las distintas localidades acceden al gas, Esperanza, Rafaela, Sunchales”.“Es un reclamo, una instancia pendiente, seguir trabajando con cada uno de nuestros pueblos que están muy cerca, pueden tener la conexión y seguramente es una tarea donde cada uno de los intendentes y presidentes comunales sabe que la realización de la red domiciliaria es la etapa que viene”, aclaró.“Por primera vez estamos con fecha cierta, tenemos la certeza de este troncal y de este gasoducto, con lo cual de aquí a un año podremos tener gas y se terminaron las discusiones para las tres ciudades”, finalizó.