“El equipo mostró mucho carácter”

se trajo un valioso punto de Mar del Plata el sábado por la noche. La “Crema” lo ganaba 1 a 0, lo pasó a perder 2 a 1, lo igualó 2 a 2 pero también lo pudo ganar. Tuvo tres situaciones claras de gol en los últimos minutos del encuentro, incluso no le dieron un penal., tuvimos 15 minutos de desconcentración en el inicio del segundo tiempo y nos costó caro, pero lo que nos deja conformes o tranquilos es que, siempre lo fue a buscar, tuvimos las situaciones más claras y si hubiésemos estado algo más atinados en los últimos metros nos quedábamos con la victoria”, analizó Lucas Pittinari.Sobre ese ‘quede’ que tuvo el equipo de Bovaglio, el mediocampista ofensivo señaló: “El primer gol es en offside, si bien es algo que tenemos que corregir (la pelota parada en contra), es una fatalidad. Después el rival empuja, lleva, estaba en desventaja, se iba a venir y nosotros tenemos que corregir algunas cosas para que no nos vuelva a pasar”.Atlético alcanzó los 30 puntos y sigue siendo el único puntero que tiene la B Nacional. Se sigue quedando con el ascenso directo a la Superliga. Está claro que todavía quedan muchas fechas pero dio un paso más., sentenció Pittinari, que luego advirtió: “Satisfacción vamos a sentir el día que terminemos con este camino que comenzamos hace ya varios meses y podamos cumplir con el objetivo que nos planteamos, nos vamos con un poco de bronca porque el equipo hizo los méritos para ganarlo”.Sobre el desarrollo del encuentro, el cordobés declaró: “Fue un partido atractivo para el que lo vio, de ida y vuelta en donde los dos equipos lo fueron a buscar y en ese ir nosotros tuvimos las situaciones más claras y nos faltó un poco de fortuna y justeza para poder quedarnos con los tres puntos”.También se hizo un momento para hablar sobre la actuación del árbitro Pablo Echavarría. “También son personas y se pueden equivocar, nosotros tratamos de mantenernos al margen pero en un partido donde hay tanta paridad influye y mucho. Nos convierten un gol en offside, no nos dan un penal que fue muy claro, hay otro en el PT que me hacen a mí, me tocan cuando voy a patear. Más allá de eso nosotros nos vamos conformes con el partido que hicimos y con bronca porque en el trámite nos hubiéramos podido quedar con los tres puntos”.