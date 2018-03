SanCor continúa en su proceso de transformación

Por estas horas se "filtró" en los medios de comunicación un "papers" interno de SanCor (en verdad dos: uno firmado por el Presidente José Gastaldi y otro por el Gerente General Marcelo Gornati) mediante el cual se le informa a los asociados y empleados las "novedades" de la empresa.

De esta manera, nos enteramos que dentro del denominado "Plan SanCor" concluyó "exitosamente" la venta de la participación accionaria en Arla Foods Ingredients S.A. (AFISA), cuya planta está ubicada en Porteña, provincia de Córdoba; que se concretó la transferencia de los activos de la planta industrial ubicada en Coronel Moldes a la empresa que la adquirió, la que también absorbió al personal que se desempeña en el lugar.

El memos señala que se avanzó "considerablemente" en las negociaciones para realizar la transferencia de las plantas ubicadas en las localidades de Centeno (provincia de Santa Fe) y Coronel Charlone (provincia de Buenos Aires), y que se aceptó la propuesta que un grupo inversor realizó para la adquisición de las instalaciones de maduración de quesos ubicado en Brinkmann (provincia de Córdoba).

En el caso de Brinkmann la firma interesada es Alaisa de España. Este dato corre por nuestra cuenta.

También informan que se avanzó con el proceso de negociación con los acreedores, "lográndose las conformidades necesarias para efectuar la presentación de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) que fue presentado ante la Justicia de la ciudad de Rafaela para su homologación judicial".

Y finalmente el punto medular: "continúan avanzando en buenos términos las negociaciones con interesados para constituir una alianza estratégica que brinde continuidad y sostenibilidad al negocio de la Cooperativa".

La información con la que contamos indica que la cooperativa láctea Fonterra de Nueva Zelanda es quien está más cerca de lograr la "alianza estratégica" (que algunos señalan como compra lisa y llanamente).

No obstante ello, Adecoagro y un fondo de inversión europeo forman parte del banco de relevos en caso de que a último momento se caiga la operación con Fonterra; situación casi imposible, pues casi un centenar de especialistas contables y administrativos están desde hace un tiempo instalados en las oficinas de Sunchales poniéndose al día con las operaciones de la empresa.

Operativamente, SanCor continúa con el proceso de reducción de personal (tal como anunciamos hace tiempo en estas páginas y fuera negado enfática y enojosamente por directivos de la empresa) a tal punto que de los 5.100 trabajadores que cumplían funciones al 31 de diciembre del año 2016, hoy cuentan con 3.184 "y bajando" en función de renuncias y retiros voluntarios (acuerdos de salida).

Los retiros voluntarios le significan al trabajador el cobro hasta el momento de jubilarse (un promedio de casi diez años) de una cifra que ronda los 30 mil pesos por mes (con aportes jubilatorios y obra social). Esto generó que en Sunchales, por ejemplo, no haya habido conmoción por la reestructuración tan temida de SanCor. Un final que no asombró a nadie. Solo era cuestión de tiempo.