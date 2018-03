"Mi Tierra, Mi Casa": firmarían convenio para otros 600 lotes

En abril (o quizás antes), la Provincia suscribirá con el Instituto Municipal de la Vivienda un convenio a partir del cual se le dará forma a la segunda etapa del plan "Mi Tierra, Mi Casa". El mismo contemplaría unos 600 lotes y para su infraestructura se deberá invertir una cifra superior a los 100 millones de pesos. La novedad se conoce a horas de que llegue a la ciudad el Secretario de Estado del Hábitat, Diego Leone. Luego de una conferencia de prensa, entregará en el Nodo (Av. Santa Fe 2771) 68 títulos de la propiedad y hará la presentación del Registro Digital de Acceso a la Vivienda para el sorteo de las 64 unidades, que se edifican con fondos provenientes de la Nación y que tienen un 80% de avance de obra.De acto de este mediodía también participarán del acto, el intendente de la ciudad, Luis Castellano; el coordinador de la Región 2 – Nodo Rafaela, Fernando Muriel; y demás autoridades locales y provinciales.A la fecha, el gobierno de Santa Fe concretó más de 4.000 títulos de propiedad en toda la provincia en el marco del Programa de Escrituración de Viviendas, iniciativa de la Secretaría de Estado del Hábitat cuyo objetivo es finalizar la titularización de viviendas sociales.Estas 64 viviendas están divididas en 30 (en terrenos de la Provincia) y 34 (del IMV). La diferencia entre el aporte original de Nación y el valor final de la vivienda lo aporta la Provincia: hoy la relación es de 55% Nación y 45% Provincia y Municipio.Marcelo Bersano, Director Ejecutivo del Instituto Municipal de la Vivienda, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94 5 Mhz), anticipó que Leone dirá hoy dará la fecha de sorteo de estas unidades habitacionales, como así también la fecha de corte del Registro Digital. "Le venimos pidiendo que lo anuncie con tiempo, porque significa que quienes no se inscribieron, no estarán contemplados para el sorteo. Queremos que la familia que no lo hicieron, que vengan a hacerlo.Las obras están muy avanzadas, estarán -por lo menos- en un 80% promedio", dijo Bersano.100 MILLONESPARA 600 LOTESPor otra parte, el próximo mes se podrá avanzar en la firma de un convenio específico que permitirá concretar la inversión en infraestructura urbana en la segunda etapa del plan "Mi Tierra, Mi Casa", que incluirá unos 600 lotes."La semana pasada tuve una reunión con el Director de Viviendas, Lucas Crivelli. Acordamos que mediante los presupuestos correspondientes para valorizar la infraestructura, hacer una nueva etapa. Si bien no está definida la cantidad, está la voluntad de poder avanzar con el convenio específico, donde se va a definir las etapas siguientes de urbanización y comenzar con los procesos licitatorios correspondientes a la infraestructura", dijo Bersano.En cuanto al monto de la inversión para la urbanización, todavía está en proceso: "probablemente, a final de esta semana se defina. La Provincia deberá definir la cantidad de etapas de construcción en función de la disponibilidad económica y financiera. Definido esto, se firmará el convenio", dijo Bersano, y estimó que "seguramente superará 100 millones de pesos para los 600 lotes".Ya definida el valor de la infraestructura, se sacará el valor del suelo que aporta el IMV, para saber cuántos lotes le corresponden a uno y a otro. Pero, "para la gente, será una única operatoria", completó Bersano.