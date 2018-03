Concejo: 2 despachos para sesión del jueves

En la mañana de ayer se realizó la reunión de comisión con la totalidad de los ediles en la sala de sesiones del Concejo Municipal.En la oportunidad, se trataron varios proyectos, pero se le dieron dos despachos para la sesión ordinaria del jueves 8 de marzo, que por única vez fue modificado el horario de las 13 a las 15 (ver recuadro aparte).Uno de los despachos es la continuación del programa "Mi primera licencia de conducir" para que vuelva a tener vigencia en este año y la eximición del pago y de su tratamiento para que permanezca el próximo año; se mencionó la posibilidad de incluirlo en la tributaria para que quedara fijo y evitar problemas con las personas que rindan las instancias teóricas y/o prácticas en meses que no se encuentra activo el programa.El restante es la autorización al Departamento Ejecutivo Municipal para que puedan hacer el censo industrial de Rafaela (cuando se apruebe, el Municipio dispondrá la fecha de su realización).Los otros proyectos que se analizaron y volvieron a comisión, por ejemplo lo que será el futuro predio de la escuela que estará al sur de nuestra ciudad, que tiene que incorporarse al ejido urbano; actualmente es una zona no urbana, estaría ubicado en avenida Muriel (está pegada al sur del Bosquecito) hacia el este, a la altura de calle Constitución.Por otro lado, la adhesión a la ley provincial 13.696, que prevé la licencia para empleadas provinciales, que son víctimas de violencia de género, no hay un criterio si será una adhesión municipal o se armará una ordenanza que se refiera propiamente a nuestra ciudad, según informaron fuentes legislativas a un cronista de LA OPINION.Además, hay una iniciativa privada con el aporte de un lote para una sociedad anónima que constituyó la Municipalidad que se llama .gobsa, que es la empresa que se dedicaría a la banda electrónica de los minibuses, una sociedad anónima conformada por 25% el Municipio y el restante 75% por una empresa privada; tienen que asignar un lote en el PAER, pero hay dudas a los considerandos. Por este motivo, subirán algunos funcionarios del Ejecutivo para responder a los interrogantes.También están los proyectos sobre modificaciones de ordenanzas sobre el código de tránsito sobre los infractores, urbanización, la intervención en un terreno baldío en el que se podría distinguir la acumulación de malezas, entre otros.Conviene destacar que en la primera sesión del año del jueves pasado ingresaron cerca de 50 proyectos entre los que envió el Ejecutivo y los generados por los concejales.Esta mañana a las 8 horas continuará otra reunión de comisión en este caso de Gobierno.