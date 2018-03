Pullaro: "el gobernador nos pidió tener la mejor policía del país y estamos cumpliendo"

El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, afirmó que la llegada de los 150 patrulleros denominados "inteligentes", que se entregaron a la Unidad Regional II de Policía de Rosario, confirma el objetivo del gobierno provincial de convertir a la policía de Santa Fe en la mejor del país.Pullaro enumeró los beneficios de los nuevos patrulleros que tienen un habitáculo que aísla al conductor del asiento trasero, que puede higienizarse rápido, que se puede enganchar a una persona que vaya esposada, cuenta con un "busca huellas", una iluminación potente, "un identificador de patentes que transforma imágenes en texto y compara con sistema Cóndor, que comunica con central 911 para detener a vehículos con pedido de captura"."Estamos trabajando para cumplir lo que nos pidió el gobernador que es tener la mejor policía del país", afirmó el ministro antes del mediodía en el acto realizado hoy frente al anfiteatro Humberto de Nito, sobre avenida Belgrano, donde se concentraron los flamantes móviles policiales."Tal vez hubiese sido más sencillo comprar autos y pintarlos de los colores que identifican a la policía de nuestra provincia, pero nuestro gobernador nos pidió que tengamos la mejor policía y para eso había que tomar decisiones políticas que piensen la política de seguridad pública a largo plazo y no para la coyuntura", justificó."Esa decisión también llevó a formar y mejorar a los policías que salían a la calle", destacó Pullaro, en declaraciones a la prensa al cabo del acto oficial, y agregó: "Para que no ya más cuatro meses de formación, una 9 milímetros y salir a patrullar. Esta decisión tuvo un costo y fue que el año pasado no hubo ninguna promoción. Pero desde ahora la formación es de dos años y eso mejora a cada uno de los futuros policías y mejora la fuerza de seguridad de Santa Fe".Asimismo, destacó "la central OJO que llevó mucho tiempo planificarla, hubiese sido más fácil trabajar con datos de calle, pero hoy tenemos esta central que aumenta los niveles de eficacia de nuestra policía"."Tomamos la decisión de crear la Policía de Investigaciones (PDI) y hoy tenemos una fuerza más preparada que resuelve más problemas, vemos que caen delitos como por ejemplo las entraderas", reveló y destacó el laboratorio de alta tecnología para dejar de enviar a Salta y Buenos Aires los análisis de ADN: "cuando llevamos adelante esta compra, sabíamos que no iba a ser fácil porque no hay un prototipo de estas características en Argentina, pero lo hicimos porque es parte de nuestro objetivo de tener la mejor policía", concluyó.