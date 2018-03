Una joven murió al ser baleada mientras circulaba en moto

CORDOBA, 6 (NA). - Una joven de 19 años murió y su novio, de 24, resultó gravemente herido al ser atacados a balazos cuando circulaban en moto por las calles del barrio Pueyrredón, en la ciudad de Córdoba.El ataque, cuyas motivaciones no se habían descubierto, se produjo en la mañana del domingo y estuvo a cargo de un grupo de individuos que se movilizaban en un auto, con el que persiguieron a la pareja de novios.La víctima fatal fue identificada como Daniela Ontivero, mientras que el joven herido, Darío Lencian Banegas, quedó internado en el Hospital de Urgencias en la sala de terapia intensiva y en estado reservado.La moto en la que circulaba la pareja fue perseguida, interceptada en la calle Ucrania al 900, donde sin mediar palabra atacaron a los jóvenes a balazos.Según vecinos citados por el sitio de la radio Cadena 3, la chica fue rematada por los asesinos cuando yacía gravemente herida.Sin embargo, llegó con vida al hospital, donde a pesar de los esfuerzos de los médicos de guardia, la joven murió al caer la noche."A la pareja la venían persiguiendo unos tipos, a bordo de un auto, desde la ruta (nacional 19)", contó en tanto una vecina de la zona al diario La Voz del Interior.Según indicaron testigos al mismo medio, los agresores persiguieron a la pareja presuntamente desde el ingreso a la ciudad de Córdoba y siguieron haciéndolo por las inmediaciones del CPC Pueyrredón.Aparentemente, los ocupantes del auto chocaron la moto al llegar a Ucrania al 900, hicieron caer a los integrantes de la pareja y remataron a la chica, cuando ya se encontraba en el suelo.El caso comenzó a ser investigado por detectives de la División Homicidios de Córdoba, que por el momento no contaban con pistas sobre el móvil que impulsó el brutal ataque.MENDOZA, 6 (NA). - Una empresaria de 61 años fue hallada asesinada de más de 30 puñaladas en su casa de la localidad mendocina de Tunuyán y las sospechas apuntan a que fue atacada por al menos dos hombres, uno de los cuales habría sido detenido.El crimen, por el cual hay una persona aprehendida, se produjo en una vivienda situada en Almirante Brown y Siria, a pocos metros de la sede municipal del Departamento Valle de Uco, informó el sitio de Diario Uno.La víctima fue identificada como Marta Carleti, ex esposa del empresario y político de la UCR local Leonardo Hisa.La mujer asesinada, quien era madre de Lucio Hisa, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cuyo, también integraba la empresa Carleti SA, la mayor firma exportadora de cerezas del país, mientras que además tenía varios negocios inmobiliarios en al zona del Valle de Uco.Vecinos refirieron que vieron salir de la casa a dos jóvenes, luego de escuchar gritos en la propiedad.Al irrumpir la Policía junto con los vecinos, encontraron a la mujer agonizando.Los peritos de la Policía Científica determinaron, a primera vista, que la víctima había recibido entre 30 y 40 puñaladas en distintas partes del cuerpo.Dos hombres sindicados como los asesinos fueron observados mientras salían corriendo de la vivienda en la que se produjo el crimen y abordaban un antiguo Fiat 600.Pocas horas después, el auto fue encontrado abandonado e incinerado en las afueras de la localidad de Tunuyán, mientras que en una serie de allanamientos se detuvo a un sospechoso.En el caso tomó intervención el fiscal Adrián Frick, que en declaraciones a la prensa definió el asesinato como "inusual" por la alevosía, y señaló que la víctima continuó recibiendo puñaladas cuando ya había fallecido.El instructor indicó que no se habían hallado faltantes en la casa de la víctima.