El ranking, antes de Indian Wells

PARIS, 6 (AFP-NA). - El argentino Juan Martín Del Potro ganó una posición y se situó octavo de la ATP este lunes tras vencer el domingo en el Abierto de Acapulco, en una clasificación mundial en la que sigue mandando Roger Federer seguido de Rafael Nadal y de Marin Cilic. En su trayectoria en la ciudad mexicana Delpo sacó del camino a tres figuras del top ten; Dominic Thiem (6º), Alexander Zverev (5º) y Kevin Anderson (9º), en la final.Otro vencedor del fin de semana, el español Roberto Bautista, que se impuso en Dubai, regresó con fuerza al Top 20, ganando siete plazas para situarse en la 16ª posición. Además el antiguo número 1 Andy Murray, que no juega desde Wimbledon 2017 por una lesión en la cadera, cayó a la 29ª posición. Por primera vez desde 2006 no es el primer británico de la lista, ya que su compatriota Kyle Edmund es 24º.Entre los tenistas sudamericanos destacó el ascenso de 12 posiciones para situarse en el puesto 61 del chileno Nicolás Jarry, de 22 años, tras alcanzar este fin de semana la final del Torneo de Sao Paulo, su primera de categoría ATP.Clasificación ATP: 1) Roger Federer (SUI) 10060 pts.; 2) Rafael Nadal (ESP) 9460; 3) Marin Cilic (CRO) 4870; 4) Grigor Dimitrov (BUL) 4635; 5) Alexander Zverev (GER) 4540; 6) Dominic Thiem (AUT) 3810; 7) David Goffin (BEL) 3280; 8) Juan Martín Del Potro (ARG) 3200 (+1); 9) Kevin Anderson (RSA) 3080 (-1) y 10) Jack Sock (USA) 2650...17) Diego Schwartzman 2.220.LA LUCHA POR EL "1"Roger Federer necesita alcanzar las semifinales en Indian Wells para mantenerse en el trono, ante la ausencia de Rafael Nadal por lesión. Hace justo dos semanas, Federer regresó oficialmente al puesto más alto de la clasificación tras coronarse campeón en el ATP 500 de Rotterdam.Tomó allí una ventaja de 345 puntos sobre Nadal y eso le aseguró continuar como líder de la ATP hasta la final del primer Masters 1.000 del año, que arranca este jueves en la rama masculina. Para eso, se tenía en cuenta que el español saldría a defender 300 unidades en Acapulco, otro ATP 500, tras perder la final en 2017. Pero Nadal no llegó a poder debutar en suelo mexicano por no mejorar de una lesión en la pierna derecha, que empezó a molestarlo en el Abierto de Australia.Esa baja de Nadal en Acapulco le permitió a Federer estirar la diferencia a 600 puntos. El suizo optó por no aceptar una invitación en Dubai, otro certamen de categoría 500, para estar listo físicamente para este doble desafío estadounidense, ya que revalida los títulos logrados el año pasado en las canchas duras de Indian Wells y Miami. Ahora Federer suma 10.060 unidades en el ranking y cederá 1.000 si no retiene la corona. Por su parte, Nadal cede 90 ya que hace 12 meses fue eliminado, precisamente a manos del suizo, en octavos de final. Entonces, el español, que tiene 9.460 quedará con 9.370 el lunes 19 de este mes, ni bien termine la cita en el desierto californiano.Por eso mismo, Federer está obligado a llegar al menos a semifinales para acumular 360 puntos y así seguir como número uno del listado mundial, explicó el sitio espn.com.ar.