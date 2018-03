La F1 salió a la pista

La Fórmula 1 hizo vibrar al circuito catalán de Montmeló en el inicio de las pruebas de pretemporada de la Máxima. Fueron cuatro jornadas a toda velocidad en las que el clima también fue gran protagonista. Tal es así que una nevada complicó los ensayos durante el tercer día en el que pocos pilotos salieron de los boxes. Esta primera referencia demostró que no muchas cosas cambiaron respecto al 2017, más allá de la llegada del Halo y la ausencia de la Aleta de Tiburón en los monopostos. Es que el mejor tiempo general quedó para la dupla campeona Lewis Hamilton-Mercedes. El inglés estableció en la última sesión 1m19s333/1000 y aventajó por 340/1000 al alemán Sebastian Vettel (Ferrari), el otro candidato que tuvo el pasado torneo.

"El auto es una evolución, los neumáticos son mejores y el asfalto nuevo del circuito también por lo que es difícil saber cuánto es de cada cosa, pero definitivamente el coche va mucho más rápido que el del año pasado… Hasta ahora las cosas han salido bien, pero hubo un rodaje limitado para todos por cuestiones climatológicas, por lo que es muy difícil analizar tu rendimiento y compararlo con el de los demás”, aseguró Hamilton, que logró su mejor registro con el compuesto medio de Pirelli. “Me acostumbré rápido al coche, me tomó diez vueltas sentirme cómodo. Veremos dónde estamos en las siguientes pruebas. Aunque no me gusta mucho hacer tests, sinceramente tengo ganas de volver a girar”, agregó el Cuádruple.

El buen nivel que mostró Mercedes en estas prácticas motivó a Vettel a realizar una declaración que llamó la atención teniendo en cuenta que el campeonato ni siquiera se puso en marcha (la primera fecha será el 25 de marzo en Australia). “Mercedes es el equipo favorito este año. Si podemos estar cerca, muy cerca, más que el 2017, sería genial”, explicó Vettel, quien tenía gomas blandas en su vehículo cuando logró el registro que lo puso segundo. Si bien su frase asombro, Vettel no tiró la toalla: “El año es largo. Estamos en marzo y el torneo terminará en noviembre por lo que hay tiempo hasta el final de la temporada”…

Al momento de repasar la tabla general de tiempos sorprende ver a un McLaren detrás de Mercedes y Ferrari. El que logró el merito fue el belga Stoffel Vandoorne, quien quedó a 521/1000 de Hamilton. Uno de los motivos de tamaña performance fue que su auto estaba equipado con los neumáticos híper blandos, el compuesto más veloz, pero que más rápido se degrada. No obstante, vale destacar que a diferencia de las anteriores pretemporadas, el uso de la unidad de potencia de Renault le dio al team de Woking la chance de girar sin demasiados problemas. Aunque quedará para la anécdota el incidente que protagonizó el español Fernando Alonso en el inicio de los tests cuando se le desprendió una rueda mal ajustada. Pese a ese problema, Nano se mostró conforme con lo realizado: “Estoy muy contento. Terminamos la semana arriba así que espero con ganas los próximos ensayos”. Además admitió que aún quedan muchas cosas “por descubrir” sobre el motor.

Si se habla de la actualidad de McLaren, inevitablemente se tiene que mencionar la de Honda, ahora proveedor de motores de Toro Rosso. Aunque el francés Pierre Gasly (13º) y el neocelandés Brendon Hartley (18º) quedaron atrás de los autos ingleses, giraron sin penar con la confiabilidad de los fierros nipones. "McLaren imponía a Honda cosas sobre la instalación y la construcción del motor que eran malas para su fiabilidad. Nosotros hemos escuchado más los deseos de Honda", afirmaron desde el team de Faenza. Por lo visto, no hay dudas que eso podría ser verdad…

La F1 volverá a la acción esta semana desde este martes y hasta el viernes y de nuevo en la pista catalana. Y la pregunta es una sola: ¿Habrá alguien que logre superar al tándem Hamilton-Mercedes?



LOS TIEMPOS

1º Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1m19s333; 2º Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1m19s673; 3º Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren), 1m19s854; 4º Vatteri Bottas (FIN/Mercedes), 1m19s976; 5º Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 1m20s179; 6º Kevn Magnussen (DIN/Haas), 1m20s317; 7º Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1m20s326; 8º Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1m20s506; 9º Niko Hulkenberg (ALE/Renault), 1m20s547 y 10º Fernando Alonso (ESP/McLaren), 1m20s929.



MENSAJE PICANTE

Lewis Hamilton está confiado para lo que viene en esta temporada de Fórmula 1. En la primera semana de test en Barcelona, el británico se mostró muy competitivo con el Mercedes. El inglés trabaja con su rapidez arriba del monoplaza pero también disputa el campeonato en la parte psicológica, la cual ya comenzó a utilizar sin siquiera una fecha disputada de la Fórmula 1. "Quiero que Vettel esté a su mejor nivel porque así la derrota será más dolorosa. Estoy seguro de que si le preguntas a Federer, realmente creerá que si ha entrenado mucho y ha llegado muy bien, no hay nadie que pueda superarlo. Tienes que estar convencido de que será el caso. Para eso trabajas”, afirmó el piloto del equipo Mercedes. Pese a tener ya cuatro títulos en la Fórmula 1, quiere acortar la brecha con Michael Schumacher, que tiene siete. "Para mi forma de pensar, si estoy a mi mejor nivel, entonces no debería tener problemas", explicó.