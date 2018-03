Carta de Lectores

Sr Director:“Irse, no es dejar de estar” Con estas palabras, Daniel Mantovani, comienza su libro “El ciudadano ilustre”.Alicia….te fuiste, ya no estarás más físicamente, pero no dejarás nunca de estar con nosotros, no dejarás nunca esta Escuela, quienes te conocimos, sabemos que primero estaban: Miguel, tus hermanas y sobrinos y después nosotros: el personal y alumnos, tu familia, “la familia de la Técnica”Miramos ese escritorio de secretaría lleno de fotos de tus seres queridos, familiares, compañeros de trabajo y te vemos a vos, siempre dispuesta a ofrecer tu ayuda, consejo y sin dudar un reto, merecido o no, pero encerrando siempre, la tranquilidad de una solución.Fuiste la secretaria de la escuela y la de cada uno de nosotros, ayudando, y casi siempre completando el engorroso papelerío, asesorándonos y haciéndonos conocer, muchas veces, nuestros derechos, funciones y responsabilidades.Estás presente en cada uno de los docentes que se jubilaron, porque para vos era una cuestión de estado hacerle los trámites jubilatorios a los compañeros de trabajo que llegaban a esta instancia con desesperación y el deseo de pasar a “mejor vida” (palabras de una ex regente) sabiendo que la tuya vendría más tarde, a pesar de tus casi treinta y ocho años de servicio.Fuiste tan eficiente como perceptiva, tratabas de mejorar cada día y estabas al tanto de todas las actividades escolares, nada se escapaba en tu tarea, la que realizabas con precisión, responsabilidad y entrega, sin dejar de estar presente en cada uno de los detalles, desde armar el arbolito de navidad en el Hall hasta las flores o el desayuno que le enviabas a los jubilados en su primer día.Alicia... el orgullo que sentías por tu Escuela es nuestro compromiso para recordarte siempre, mejorar cada día como institución debe ser nuestro objetivo, para que nunca dejes de estar con nosotros, sentimos el consuelo de haber encontrado en el mundo, tu alma y de abrazarte como amiga.Tus compañeros de trabajo de la EETP N°460 “Guillermo Lehmann”.Marcelo BlázquezDNI 14.889.901(Si bien la carta aparece con una firma, en realidad adhieren todos los compañeros de Alicia Cardona en la Escuela Nº 460 "Guillermo Lehmann")