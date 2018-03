"La forma del agua" se quedó con el Óscar

HOLLYWOOD, 6 (AFP-NA).- Un Óscar con acento latino: celebra a México, premia a Chile y hace honor a los monstruos de Guillermo del Toro.El mexicano brilló con "La forma del agua", que se llevó el domingo cuatro estatuillas -incluido el galardón principal, el de mejor película, y el de mejor dirección- en una ceremonia que además estuvo marcada por referencias a la política antiinmigratoria del presidente estadounidense Donald Trump -un tema que toca muy de cerca a México-, y los mensajes a favor de la inclusión.Fue también la noche de la chilena "Una mujer fantástica", la primera película protagonizada por una transgénero en llevarse un Óscar, y de "Coco", inspirada en el día de muertos de México, que fue premiada como mejor cinta animada."Soy un inmigrante, como muchos, muchos de ustedes, y en los últimos 25 años he vivido en un país que es de todos nosotros: tiene partes de aquí, de Europa, de todas partes, porque creo que lo más maravilloso que se puede hacer -y nuestra industria lo hace- es borrar las líneas en la arena", dijo Del Toro al recibir el premio.Del Toro ganó con una cinta fantástica, que cuenta la historia de amor entre una mujer muda que trabaja como limpiadora en una base ultrasecreta en el Estados Unidos de la Guerra Fría y un humanoide anfibio atrapado y cautivo allí.Sus premios fueron recibidos entre gritos, aplausos y música de mariachi en su natal Guadalajara, donde amigos y seguidores del cineasta se reunieron en un centro comercial a ver la premiación y luego se trasladaron a una plaza para celebrar... Como si fuera un triunfo de la selección de fútbol.Del Toro, nominado en 2007 por "El laberinto del fauno", que se llevó tres Óscar, aunque no el de director, revisó la tarjeta para confirmar que fuera la correcta, una broma que hace referencia al caos del año pasado en el anuncio a mejor película, que se conoció como el "sobregate".En los últimos siete años, cineastas mexicanos han sido reconocidos con una decena de premios Óscar.Alfonso Cuarón lo consiguió en 2014 con "Gravedad" y Alejandro González Iñárritu, dos veces, en 2015 con "Birdman" y en 2016 con "El Renacido". Y ahora Del Toro: los "Tres amigos" tienen Óscars.En una oda a las tradiciones de México, hecha en Estados Unidos, "Coco" se llevó dos Óscar, el de mejor cinta animada, y el de mejor canción original por "Recuérdame", que en la ceremonia interpretaron Gael García Bernal -parte del elenco-, Natalia Lafourcade y Miguel."Coco no existiría si no fuera por sus infinitas hermosas tradiciones y cultura", dijo Lee Unkrich, director de la primera cinta que Pixar dedica a una cultura extranjera, inspirada en el Día de Muertos.Chile suma su segundo Óscar con "Una mujer fantástica", de Sebastián Lelio. El corto animado "Historia de un Oso" ganó en 2016.El drama sigue la vida de Marina Vidal, una transgénero, interpretada por la actriz trans Daniela Vega, que enfrenta la muerte de su compañero en medio de prejuicios, reproches y violencia.Al recibir el Óscar, Lelio agradeció a Vega, "la inspiración para esta película", que fue aplaudida en Chile por la presidenta Michelle Bachelet."Tres anuncios por un crimen", que partió también como favorita y cuenta la historia de una mujer que alquila tres vallas publicitarias para protestar por el abandono de la investigación policial sobre la muerte de su hija, quedó con dos estatuillas de actuación: Frances McDormand y Sam Rockwell."Miren a todas partes, señoras y señores, porque todos tenemos historias que contar", dijo McDormand tras invitar a las otras nominadas, productoras, guionistas, a ponerse de pie.Allison Janney por su parte ganó en la categoría de mejor actriz de reparto por la interpretación de la fría y sarcástica madre de la patinadora artística Tonya Harding en "Yo, Tonya"; y Gary Oldman se llevó el premio a mejor actor por su personificación del primer ministro Winston Churchill en "Las horas más oscuras".Jordan Peele fue premiado por su guión original de "¡Huye!" y James Ivory ganó por fin, a los 89 años, un Óscar por su adaptación del guión de "Llámame por tu nombre".Los asistentes a la gala del Óscar consagraron buena parte del show a hablar del #MeToo, protestar por los tiroteos masivos -el último en una escuela de Florida, con 17 muertos- y por la discriminación migratoria."Todo el mundo está recibiendo una voz para expresar algo que venía pasando desde siempre, no solo en Hollywood, sino en cada segmento de la vida", dijo la actriz Mira Sorvino, quien fue una de las mujeres que acusó al productor Harvey Weinstein de haberla violado.Weinstein, caído en desgracia, fue señalado por otras decenas de mujeres y es investigado por la policía.El rapero Common y Andra Day criticaron en su actuación musical durante la gala a Trump -"Un presidente que se mueve con odio/ No controla nuestro destino / Porque Dios es grandioso"- y pidieron por la suerte de los casi 700.000 "dreamers", los indocumentados traídos de niños a Estados Unidos y que actualmente son centro del debate migratorio.A ellos hizo referencia Lupita Nyongo, nacida en México y criada en Kenia, y el comediante Kumail Nanjiani se llamaron a sí mismos "dreamers" o soñadores. "Crecimos soñando que un día trabajaríamos en películas. Los sueños son la fundación de Hollywood y los sueños son la piedra fundacional de Estados Unidos".