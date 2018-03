"Hay empresas que tratan de sobrevivir"

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, admitió ayer sentirse "sorprendido" por las duras críticas lanzadas por el Gobierno hacia los empresarios, y advirtió que ese sector está "tratando de ver cómo sobrevive".Durante el fin de semana, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, pidió a "algunos empresarios" que "se dejen de llorar, "se pongan a invertir y a competir" y generen una "agenda seria".Incluso el jefe de Gabinete, Marcos Peña, consideró que "todavía le está costando encontrar la voz al sector empresario", y les reclamó "decir en público lo que dicen en privado"."Sí, nos sorprende, no es la línea que estamos teniendo con el Gobierno. Pero creo que hay que dejarlo ahí y seguir haciendo lo que estamos haciendo. El Gobierno quiere paliar la situación y nosotros que estamos en la línea de combate, muchas veces salimos y advertimos. No hacemos una crítica destructiva, advertimos lo que nos pasa", enfatizó Acevedo.Además, aclaró: "no veo que falten propuestas del sector empresarial y más que eso: el empresario está tratando de ver como sobrevive".En declaraciones radiales, el dirigente enfatizó: "Nosotros no estamos viendo un futuro negro, pero creemos que es el momento de discutir y que nos llamen llorones es una cuestión semántica. No hay que darle mayor importancia"."Al empresario le gustaría ver cosas más rápidas, pero todos tenemos que tener paciencia", añadió el jefe de la UIA, y a la vez resaltó que tenemos "mucho diálogo con el Gobierno"."No me puedo quejar de eso, porque siempre que quisimos tener una reunión la hemos tenido y tuvimos récord de ministros que nos han visitado", destacó.Acevedo dijo que "a la industria y a la producción en general le está yendo bien, pero hay algunos sectores que todavía no están creciendo. Hay sectores que todavía no recuperaron el nivel de producción del 2014-2015".Y añadió: "Yo creo que hay una decisión política de abrir la economía y en la UIA lo vemos bien. Nadie tiene problemas con competir".