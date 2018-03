Gobierno recortó cargos en todos los ministerios

BUENOS AIRES, 6 (NA). - El Gobierno concretó ayer por decreto un recorte en cargos políticos de todos los Ministerios, con el que busca generar un ahorro aproximado de unos 1.500 millones de pesos en las arcas del Estado Nacional.A través del decreto 174/2018, publicado en el Boletín Oficial, se realizó una "reingeniería organizacional" dentro de la administración pública a partir de la cual cada cartera vio modificada las estructuras a nivel de secretarios y subsecretarios.La norma implica "la supresión de los cargos que ya no resulten estrictamente necesarios para el cumplimiento de las acciones y misiones de los organismos y jurisdicciones del Estado Nacional", se indicó.De igual modo, se suprimieron "los cargos extraescalafonarios con rango y jerarquía de secretario y subsecretario existentes en las jurisdicciones ministeriales y en los organismos desconcentrados dependientes", con algunas excepciones.Desde la asunción del presidente Mauricio Macri, la cantidad de cargos políticos del Ejecutivo -ministros, secretarios, subsecretarios de Estado y directores nacionales- aumentaron alrededor de un 30 por ciento: ahora, el Gobierno realiza un recorte que estaría también en torno a ese porcentaje.El decreto también creó una estructura nueva: se trata del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), en el ámbito de la Secretaría de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social.El 29 de enero pasado, el presidente Mauricio Macri había anunciado el plan de reformas con el objetivo de "administrar de forma austera" y reducir el gasto público: en aquel momento, se anunció un paquete de medidas que implicarían el recorte del 25 por ciento de los cargos políticos en el Poder Ejecutivo, la suspensión de los aumentos de salarios de funcionarios de mayor jerarquía y la prohibición para que familiares de ministros puedan ser parte de la administración nacional.Por entonces, sostuvo que el Estado "era una maraña burocrática en la que era difícil tomar decisiones" y que requería de una estructura "más ágil" que permitiera "solucionar los problemas de la gente".LOS MAS AFECTADOSAhora, los Ministerios de Trabajo, Producción, Agroindustria y Cultura fueron algunos en los que se produjeron más recortes en las estructuras de altos cargos, según surge de una comparación entre los organigramas vigentes hasta el momento y aplicados este lunes mediante un decreto presidencial.El caso del Ministerio de Trabajo resultó llamativo ya que en la cartera que encabeza Jorge Triaca fueron eliminadas las nueve subsecretarías con las que contaba hasta el momento, entre ellas la de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social: en su lugar, el Ministerio pasó de contar de tres Secretarías a seis, en lo que puede analizarse como una fusión de responsabilidades.También el Ministerio de Desarrollo Social apareció con una estructura más pequeña: hasta el momento contaba con dieciséis Subsecretarías y ahora cuenta con cinco, en tanto que las Secretarías pasaron a seis, al agregarse una de Integración Socio Urbana.En Cultura la situación fue similar: contaba con cinco Subsecretarías y ahora sólo aparece una en el organigrama publicado.En Producción, la cartera que encabeza Francisco Cabrera, también aparecieron importantes cambios organizativos ya que de las catorce subsecretarías que manejaba, ahora pasará a tener cinco.El recorte se sentirá más fuerte en la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de Mariano Mayer, que contaba con dos Subsecretarías y ahora no tiene dependencias de ese nivel.Algo parecido ocurrió en Industria y Servicios, que encabeza Martín Etchegoyen, donde las Subsecretarías de Industria, de Gestión Productiva y de Servicios Tecnológicos Productivos que funcionaban hasta ahora fueron fusionadas en una sola unidad de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores.También hubo recorte de estructuras en Agroindustria: la cartera de Miguel Etchevehere contaba con quince Subsecretarías y ahora sólo figuran ocho: las Subsecretarías de Lechería y de Desarrollo Foresto Industrial son algunas de las que no figuran en el nuevo esquema.Otras carteras, como la Jefatura de Gabinete de Ministros, Hacienda, Finanzas, Modernización e Interior, entre otras, no sufrieron cambios significativos en el tamaño de sus estructuras.