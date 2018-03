Argentinos dio la sorpresa

Consciente de sus limitaciones y con una entrega envidiable que fue la base de su rendimiento, Argentinos Juniors logró anoche superar al líder Boca por 2 a 0 como local en La Paternal, en el cierre de la 18ª fecha de la Superliga. El mediocampista Alexis Mac Allister, una de las figuras del encuentro, abrió el marcador a los 9’ de un primer tiempo en el que el "Bicho" dominó a Boca desde su intensidad defensiva. Con la ventaja y la desesperación de un rival que no logró encontrar los caminos, Damián Batallini coronó una notable jugada colectiva a los 21’ del ST para asegurar la victoria del "Bicho", que dio otro paso rumbo a la permanencia en Primera División y da pelea por el ingreso a las Copas internacionales en 2019. La derrota, si bien no hace peligrar las probabilidades del "Xeneize" de ser campeón -mantiene 8 puntos de ventaja sobre Talleres a 9 fechas del final-, encendió una luz de alerta a 10 días de la Supercopa argentina contra River y terminó con una racha de 7 partidos sin perder.Previamente, con una estupenda actuación colectiva, Independiente logró olvidar la derrota por la Copa Libertadores con una goleada impecable por 4 a 0 ante San Martín de San Juan como visitante. El delantero Martín Benítez, a los 16 del PT, abrió la cuenta para el "Rojo", al coronar una buena jugada colectiva que contó con la asistencia final de Maximiliano Meza. Y el conjunto de Avellaneda, en apenas 10’ del complemento, lo liquidó con dos golazos de Fabricio Bustos y Leandro Fernández. Sobre el final llegó el cabezazo de Brian Romero para liquidar la historia. Independiente, que todavía debe un encuentro frente a San Lorenzo, se metió nuevamente en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2019 y terminó con una racha negativa de 49 años sin ganar en la región de Cuyo. Para San Martín, que terminó con uno menos por la expulsión de Jonathan Goitía, significó otro cachetazo en este 2018, donde todavía no pudo ganar, lo que pone en la cuerda floja a su entrenador Néstor Gorosito, después de una primera parte de la Superliga con buenos resultados.Por último, Estudiantes consiguió tres importantes unidades para afirmarse en zona de Copa Sudamericana, al derrotar al casi desahuciado Olimpo de Bahía Blanca por 1 a 0 en el estadio "Ciudad de La Plata". Juan Ferney Otero, a 18 segundos del ST,, anotó la conquista que le dio la victoria al conjunto de Lucas Bernardi.