Primer paro de los docentes, luego de varias negociaciones fallidas

Era una historia con final cantado. Se preveía que esto iba a suceder, al igual que viene sucediendo en los últimos años en nuestro país. Un paro de 48 horas que posterga el arranque del ciclo lectivo en todo el país.Además, las clases también se verán interrumpidas también el jueves, ya que los maestros acompañarán el paro de mujeres del día 8, tal cual lo manifestara la semana pasada la titular de Ctera, Sonia Alesso.De modo que en muchos casos los chicos de las escuelas públicas -donde más adhesión tienen las medidas de fuerza- tendrán abiertas las aulas solo el día miércoles y viernes de la semana entrante.En todo el territorio santafesino votaron unos 33 mil maestros y la moción que estaría ganando suma casi unos 17 mil votos. Cabe señalar que también se dejó votada una moción, aunque sin definir fecha, de una nueva medida de fuerza por 48 horas. En tanto, Sadop también se suma, y se prevee que las aulas estarán vacías en muchos puntos de la ciudad.El principal reclamo de los gremios docentes es el llamado a una paritaria nacional, que el macrismo terminó de clausurar en enero mediante un decreto firmado por el presidente, con el argumento de que la Nación no administra escuelas sino que lo hacen las provincias.Para Ctera, esa instancia de negociación -que existió hasta 2016- es vital para sostener el salario de todos los docentes, especialmente en los distritos más pobres. “Responsabilizamos al gobierno nacional de derogar por un decreto la ley de financiamiento educativo que establecía la paritaria nacional docente. Los problemas han aumentado”, agregó Alesso.En nuestra provincia, el gobierno formalizó su oferta en un 15 por ciento, según los gremios; o de un 16, según los funcionarios. La diferencia radica en el 1,1 por ciento que los trabajadores públicos cobraron días atrás como consecuencia de la aplicación de la cláusula gatillo en el marco de la discusión paritaria del año pasado.En ambas paritarias, el ofrecimiento fue para pagar en tres cuotas: marzo, julio y octubre. Tanto Sonia Alesso de Amsafe como Patricia Mounier de Sadop y Rosa Bugna de UDA, coincidieron en calificar como insuficiente la propuesta; “muy lejos” de las expectativas con las que los gremios habían arrancado la discusión. Cabe recordar que estas mismas referentes habían anticipado que la oferta debía estar por encima del 20%. Alesso, incluso, dijo que con esta propuesta del 15%, el gobierno de Miguel Lifschitz se termina “alineando” con la pretensión de Mauricio Macri de imponer esa cifra como techo de la discusión.En su caso, anticipó que la oferta será bajada a las bases a partir de esta misma tarde en las asambleas departamentales, en tanto que para el próximo jueves 1 de marzo se prevé la asamblea provincial en la que se resolverá si se acepta o no el aumento y, en consecuencia, si las clases comienzan o no el próximo 5 de marzo. En tal sentido, vaticinó que con las cifras planteadas es probable que se marche “hacia un escenario de conflicto”. Bugna, por su parte, adelantó que mañana se reunirá la Comisión directiva de UDA ampliada a nivel nacional donde se monitoreará el contexto nacional, pero adelantó que la propuesta es “baja”.Mounier reclamó que la propuesta sea “bien explicitada” y advirtió que “en algunos casos, (el incremento) no llega a mil pesos de bolsillo”. La titular de Sadop aseguró que “esta es la demostración más clara de que la directiva del gobierno nacional para que las provincias no ofrezcan más del 15% se ha cumplido también en Santa Fe”.Sin embargo, la Ministra de Educación, Claudia Balagué, disiente con esa interpretación. “Hemos ofrecido un 16% cuando la pauta salarial en general es del 15%, y además, estamos incluyendo la cláusula gatillo que no está siendo tenida en cuenta por otras provincias”, planteó. Y ejemplificó que con el aumento a octubre de 2018, el docente inicial tendría un salario estimado de 17 mil pesos.Lo concreto es que no arrancan las clases, y el malestar general en la sociedad se percibe. La gente está en contra de estos paros, más aún con el del jueves, en apoyo a las mujeres que marcharán en todos los puntos del país. Los chicos deberán esperar hasta el miércoles, para calzarse la mochila.