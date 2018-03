Vuelven a debatir la cultura de la muerte

Frente al debate público sobre la legalización del aborto, envalentonado por el gobierno nacional con la anuencia de la oposición, ¿cuándo empieza la vida humana? Si hay vida desde el momento de la concepción, ¿ya comienza a ser persona?

¿Habrán leído el pacto de San José de Costa Rica (22/11/1969) incorporado a la Constitución nacional en la reforma de 1994? "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente" (artículo 4° 1.).

El presidente Macri se mostró confuso y contradictorio: está a favor de la vida y, al mismo tiempo, da luz verde para que debatan en el Congreso... ¿Será una cortina de humo por consejo de Durán Barba para tapar otros problemas como inflación, aumento de tarifas, déficit fiscal, inseguridad? ¿Por qué otra vez vuelve el debate sobre el aborto en Argentina? ¿Qué intereses tienen los funcionarios nacionales y los legisladores oficialistas y de la oposición?

"En el debate actual se presenta un proyecto de aborto hasta las 14 semanas de gestación, segundo trimestre del embarazo. El feto ya tiene formados todos sus órganos. Solo queda que maduren: pulmones, sistema nervioso central y riñones, que ya han comenzado a producir su líquido amniótico. La placenta está organizada y presenta una estructura similar a la del tercer trimestre. Se pueden distinguir los rasgos faciales, por lo que los fetos de 14 semanas no son todos iguales, lo que queda demostrado en las ecografías 4D", opina Zelmira Bottini de Rey, médica pediatra (UBA) y miembro del Instituto de Bioética de la UCA (La Nación, 28/2/2018).

A decir verdad, existen abortos clandestinos en la Argentina, a lo que Rafaela no escapa a esta situación, argumentando los que están a favor de la despenalización que las más perjudicados son las madres pobres que no tienen acceso, pero sería convalidar un asesinato sobre una vida inocente que tiene derechos como toda persona humana y por este motivo hay que respetar su dignidad...

Al respecto, la Constitución Nacional es clara en su artículo 75 inciso 23: "Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia".

No hay que olvidar las consecuencias psicológicas que quedan en la madre que aceptó efectuar el aborto y cuyas secuelas no se borran en su vida, al igual que los padres y médicos que participan en este homicidio.

Ciertamente, hay que respetar las distintas opiniones sobre esta problemática social compleja, pero los que hoy están a favor del aborto no son conscientes que lo que está en juego es la vida humana que fue engendrada entre la unión del hombre y la mujer, que se está gestando en el vientre materno.

Los que somos padres podemos testimoniar la misteriosa experiencia de la vida desde el momento de la concepción y durante el embarazo con los movimientos del bebé en la panza de la madre. Entonces, hay que acompañar a las mujeres embarazadas que quieren abortar, especialmente las que están solas y son vulnerables socialmente.

En 1982 estuvo en Rafaela la Madre Teresa de Calcuta en Rafela, fundadora de las Hermanas Misioneras de la Caridad y Premio Nobel de la Paz, denunciando que “el aborto es la mayor destrucción de la paz, porque la madre mata a su niño que es la imagen de Dios, a su niño que nace para amar y para ser amado”...