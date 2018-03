Avanza un proyecto sobre paridad salarial

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El Gobierno prepara un proyecto de ley para garantizar que haya una paridad salarial entre hombres y mujeres que ocupen cargos similares en las principales empresas del país.

De acuerdo con lo que trascendió, las compañías que cuenten con más de 200 empleados estarían obligadas a informar el sueldo que le pagan a los trabajadores y a equiparar las remuneraciones que perciben las personas de igual rango.

La iniciativa es estudiada por el Ministerio de Trabajo, que estaría analizando empezar con la medida en las firmas más importantes de la Argentina, según publicó el diario La Nación.

Las autoridades nacionales destacan que la paridad de salarios entre los géneros ya tendría que estar vigente a partir del artículo 14 bis de la Constitución, que ordena una "igual remuneración por igual tarea".

Si bien aún no hay fecha de presentación, el proyecto llegaría próximamente al Congreso e incluiría, además, una ley para que se extienda la licencia por paternidad y mecanismos para la inserción de las mujeres en el mercado laboral.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prepara también una norma similar para que sea tratada en la Legislatura porteña en los próximos días.

La administración de Horacio Rodríguez Larreta realizó un estudio sobre la actualidad de la igualdad de género en la Capital Federal, que presentarán en conjunto con la iniciativa.

El debate lo inició el presidente Mauricio Macri la semana pasada cuando, al iniciar las sesiones ordinarias en el Congreso, resaltó que "no podemos permitir más que una mujer gane menos que un hombre".

"No es justo, no está bien y según el INDEC estas diferencias llegan hasta el 30%", explicó el jefe de Estado en aquella oportunidad.

El viernes pasado, el diputado nacional de Cambiemos Martín Medina presentó una iniciativa propia en la Cámara baja que plantea también este derecho.

Este proyecto propone "que aquellos que sientan, tengan una presunción o prueba de que su empleador está pagando a un par suyo más por un sueldo básico en el mismo puesto puede solicitar que el empleador presente los recibos de sueldo y la liquidación de haberes para comprobar", según explicó el propio legislador.

La diputada nacional de la UCR Karina Banfi también había presentado en abril del 2017 una iniciativa para crear un ranking de empresas que promueva la equidad salarial entre hombres y mujeres.

Su propuesta prevé que las organizaciones públicas y privadas brinden información sobre: la cantidad de personas de género femenino y masculino que trabajan bajo su dependencia, las actividades que desarrollan, la dedicación temporal y la remuneración recibida.

"Es fundamental que en nuestro país tomemos conocimiento del estado de situación de la brecha salarial con la finalidad de emprender acciones para reducir la misma, y cumplir con las disposiciones del artículo 14 bis de la Constitución Nacional", señaló Banfi en un comunicado.