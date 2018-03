Carta de Lectores

Sonríe ¡Dios te ama y te mima!Sr. Director:Aquí estoy Señor, como tantas veces, recibiendo un mimo tuyo…agradeciendo por descubrirlo día a día. Agradeciendo no solo lo placentero, sino también el dolor. Agradeciendo la vida con sus ondulaciones, sus caminos pedregosos, llanos , con flores, con frondosas y verdes arboledas; el agua, el río, el mar que los bañan, el volver a empezar, y el grito que se hace eco “¡¡¡ Señor no me abandones!!!”. Aquí estoy Señor agradeciendo que me sorprendas día a día; agradeciendo tu presencia en cada segundo de mi vida y con tus demás hijos e hijas de este mundo que nos creaste con infinito amor. ¡ Tu amor !. Tu omnipotencia; esa omnipotencia que nos hace saber que estás con cada uno de nosotros y que nos ayuda a entender tantas cosas inexplicables de este vivir . Aquí estoy Señor, agradeciendo mi respiración, cada paso que doy, por los que amo, y me aman; por la gente que me rodea; por las personas a las que puedo ayudar, transmitiendo el Evangelio, poniendo de ejemplo a Jesús y a la Santísima Virgen María , y para decirles en este peregrinar . Sonríe ¡ Dios te ama y te mima ¡. ¡¡¡Descúbrelo!!!Ana María Abuh Arias de AbeilléRafaela