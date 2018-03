Gricelda Marcos, titular de Amsafe Castellanos, afronta un nuevo paro docente. Destacó que hoy no habrá ninguna movilización del gremio en todo el Departamento, sólo la de Buenos Aires.La gremialista dijo que "de nuestras escuelas ninguna va a trabajar, al menos es la información asegurada que tenemos hasta el momento", destacó la docente.En tanto, dijo que "todos los años comenzamos con esta situación, llevada porque el gobierno no convoca como corresponde a las paritarias", dijo.En tanto, destacó que el gobierno "se dejó estar" y expresó que "aguardó lo que iba a pasar con la Nación, o con el cierre de paritarias de otras provincias e hizo que nos lleve a la última semana de febrero, donde no se permite el proceso que tenemos nosotros en Amsafe, donde se vota si se acepta o no la propuesta", agregó.En tanto, agregó que "la propuesta no superó las expectativas porque no superó la canasta familiar, y así no se puede vivir", concluyó Marcos.