Turistas gastaron $ 117.854 millones

BUENOS AIRES, 5 (NA). - La cantidad de turistas que viajaron por el país entre la segunda quincena de diciembre y fines de febrero aumentó 6,2% frente al mismo período del año pasado y el gasto fue de $117.854 millones, según un informe privado.

Pese a que unos 6,5 millones de argentinos viajaron a Uruguay, Brasil y Chile; la temporada 2018 "terminó en positivo", consideró la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

"En los dos meses y medio que duraron las vacaciones que se iniciaron el 15 diciembre y finalizaron el 28 de febrero, unos 29,7 millones de turistas viajaron por la Argentina, desembolsando un gasto directo de $117.854 millones", calculó.

"Con un dispendio promedio diario de $ 880 por persona, la cantidad de viajeros creció 6,2% frente a la temporada anterior", evaluó.

Consideró que los turistas viajaron con estadías promedio de 4,5 días, mientras analizó que "muchos hicieron trayectos cortos de varias frecuencias o a diferentes destinos a lo largo del verano".

"Lo que más se buscó fueron las zonas de playas, seguido por las zonas de termas y montañas", puntualizó.

Subrayó que "las ventas minoristas, incluyendo restaurantes y bares, crecieron 4,8%, según el promedio de empresas pymes consultadas en 40 ciudades del país".

"Las familias compraron poco vinculado a rubros que no hacen a sus vacaciones y eso se notó en las calles repletas de gente, pero que se trasladaban con pocas bolsas encima", resaltó.

Para CAME, "los precios del país en alojamiento y comida no estuvieron mal en comparación con destinos vecinos, registrándose un aumento promedio de entre 20% y 22% frente al año pasado".

La Costa argentina, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, Cataratas del Iguazú, y Bariloche, estuvieron entre los destinos más buscados por los argentinos para estas vacaciones.