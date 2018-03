Unión volvió a perder, esta vez en Misiones

Unión de Sunchales perdió por 3 a 1 y sumó la segunda derrota consecutiva en el Federal A. Esta vez el verdugo fue Crucero del Norte, en tierras misioneras, resultado que no le permitió al equipo dirigido por Adrián Tosetto reponerse de la caída anterior con Defensores de Villa Ramallo, a la vez que lo complica en la intención de no perderle pisada al propio equipo bonaerense y a Central Córdoba de Santiago del Estero en la Zona B, pensando en clasificar para el Pentagonal final.El Bicho Verde se había puesto en ventaja con el tanto de Emanuel Lazzarini a los 32 minutos del primer tiempo, pero en el complemento no le salieron las cosas a la visita, y Crucero empató primero por intermedio de Rodrigo Cerdán, a los 7', luego el experimentado Osvaldo Miranda aumentó a los 29', y por último otra vez Cerdán decoró el resultado a los 44', cuando Unión estaba volcado en ofensiva.Justamente los autores de los tantos del Colectivero fueron las variantes de Héctor Rivoira para el complemento, y que dieron vuelta la historia. En la primera que tocó Cerdán, la mandó a guardar para igualar el partido, y unos minutos después el goleador Miranda también se anotó en el marcador para el 2 a 1. Todo se hizo más complicado para la visita, que con la expulsión de Maximiliano Sola se fue sintiendo cada vez más lejos del partido. Sobre el final, otra vez Cerdán apareció para marcar su doblete. En la próxima fecha, Unión recibirá a Gimnasia y Tiro.GANO CENTRAL CORDOBAEl equipo de Santiago del Estero derrotó Sp. Belgrano de San Francisco por 2 a 0 con sendos goles de Diego Jara, uno de penal, y saltó a la punta por la caída del que era líder. Defensores empató en Villa Ramallo ante Sarmiento de Resistencia 2 a 2. Silba y Villar convirtieron para la visita, mientras que Castro y Freites lo hicieron en el anfitrión.También se impuso Gimnasia y Tiro de Salta, como visitante en Resistencia ante Chaco For Ever por 2 a 1, con 2 tantos de Nicolás López Macri, mientras que Pablo Russo anotó para el local.C. Córdoba 11 puntos; Defensores 10; Unión, Sp. Belgrano, Crucero 7; Sarmiento y Gimnasia 5; Chaco For Ever 3.