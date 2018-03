Bovaglio: “lo pudimos haber ganado”

Con algo de bronca terminó el partido Lucas Bovaglio, el entrenador de Atlético, luego del 2 a 2 del sábado en Mar del Plata ante Aldosivi en un partido donde estaba en juego la punta de la B Nacional, ni más ni menos. Es que el DT de la Crema se quedó con la sensación de que por lo hecho en la parte final, se podían haber traído la victoria, debido a que sus dirigidos hicieron méritos como para ganarle esta finalísima al Tiburón, su escolta pero con un partido menos. “Nosotros tenemos esta propuesta, de visitantes ser ambiciosos, donde generalmente nos ha ido bien y donde hoy -por el sábado. estuvimos cerca de llevarnos los 3 puntos a casa desde Mar del Plata. Pero enfrente teníamos un rival de jerarquía, que estando en desventaja fue, nos llevó a nuestro campo y tuvimos que trabajarlo. No pensábamos en el entretiempo que nos iban a dar vuelta el partido y de hecho, pensábamos que lo íbamos a liquidar. Tuvimos la de Mauro Albertengo para convertir el 2 a 0 con un mano a mano pero a los pocos minutos nos empataron con un cabezazo que me dijeron que era off side (el gol de Villar). Y es lógico, porque ellos eran los locales, tenían necesidades y tienen un buen equipo, y se nos vinieron en el segundo tiempo con el ímpetu con el cuál había terminado la primera parte y con el empuje de su gente. Teníamos que aguantar esos primeros 15’ del complemento y todo lo que pasó está dentro de la lógica. Estuvimos en desventaja, pudimos empatar y casi dimos vuelta la historia. De todos modos, fue un partido muy vibrante y emotivo para cualquiera de los dos, pero la sensación del final es que nosotros, por ahí, nos podríamos haber llevado los 3 puntos”. Esas fueron las primeras palabras, un poco en caliente, del Moncho en conferencia de prensa ante los medios rafaelinos y marplatenses luego del empate entre el puntero y el segundo de la PBN. Igualmente, para la Crema era importante no perder para seguir arriba. “El empate nos podía servir según cómo se daba el partido. Nosotros vinimos a ganar y nos preparamos en la semana para eso. La charla técnica fue para ganar y tratar de ir a buscar los 3 puntos. Estuvimos cerca y nos llevamos un punto que sirve para mantener la ventaja. No es mal negocio, pero la sensación que me queda es que estuvimos cerca de llevarnos algo más”, comentó el entrenador de nuestra ciudad.Con respecto a las cosas que hay que corregir de aquí a la recta final del certamen, el DT valoró que “tenemos que tratar de ser, de locales, un mejor equipo del que somos. Nos está costando jugar en nuestra cancha y es algo que debemos mejorar indefectiblemente y con urgencia, porque nuestro próximo compromiso es de local. Tenemos una semana corta y ojalá podemos recuperar algunos soldados que han terminado muy desgastados, como Dematei, Velásquez, Albertengo, Romero, Pittinari. Varios terminaron con lo justo por la intensidad del partido, y porque se jugó con pierna fuerte. Tengo fe en que de local vamos a mejorar la imagen que estamos dejando. Y si no se puede, y ganamos, bienvenido sea porque lo que más importa a esta altura es el resultado”.Posteriormente, acerca del arbitraje de Pablo Echavarría, Bovaglio sostuvo que “los árbitros se equivocan todos y a veces te da bronca. Nosotros trabajamos para no depender del árbitro, pero si hubiésemos estado finos en la definición, ganábamos sin tener que estar hablando ahora de los árbitros. Pero cuando un partido termina así y se producen errores tan determinantes, es prácticamente inevitable hablar del árbitro.Por último, y pensando en el próximo partido, los 3 jugadores que ingresaron dejaron una buena imagen. “Tanto Casa como Castro y Depetris entraron muy bien y tuvieron situaciones de gol, y provocaron lo que necesitábamos en ese momento. La sensación de que lo podíamos haber ganado es que estos chicos entraron muy bien y el resto sostuvo la intensidad con la que venían jugando. Esto nos pone muy contentos. Habitualmente, los que ingresan siempre están a la altura, y esta vez no fue la excepción. Esperemos poder recuperar algunos jugadores para el próximo partido. Hay un par que me preocupan, aunque es difícil que puedan estar todos. Si alguno no llega, habrá que buscar variantes en algunos de los que ingresaron o bien analizar alternativas en algunos de los muchachos que no fueron tenidos en cuenta para este partido”.