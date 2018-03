Triunfos de Bosio, Tedeschi, Salvatierra, Esterkin y Aimar

En una jornada que presentó un clima inestable, con algunos momentos en los que apareció el sol y otros en los que la lluvia fue protagonista, el Car Show Santafesino inició su temporada 2018 en el autódromo "Ciudad de Paraná".En el trazado del Club de Volantes Entrerrianos se vivieron intensas carreras y algunas definiciones bien apretadas, de manera especial en las dos categorías superiores.En el TC 4000 Santafesino, con un reducido parque de máquinas, se quedó con la victoria Ezequiel Bosio (Chevy), tras superar en una impecable maniobra, cuando la lluvia obligaba a hombres y máquinas a un tránsito cauteloso, al entonces líder y vigente campeón, Claudio Buchholz (Chevy).El "Tato" de Cruz Alta fue llamado de urgencia el viernes para reemplazar a Ulises Perren en la conducción de la unidad perteneciente a la Autopeña Humboldt y festejó en el podio con Buchholz y Ariel Yacob (Chevy).Lucas Tedeschi (Gol Trend), en tanto, empezó el año como había terminado el anterior y volvió a festejar en el TS 1800 al cabo de una interesante final, con los tres primeros encerrados en menos de un segundo.Escoltaron al oriundo de Las Rosas, el cordobés Danilo D'Angelo (Gol Trend) y el mendocino Gustavo Santibáñez (Peugeot 206). El mejor de nuestra región, fue Agustín Bonomo (Gol), que finalizó 11º.Lucas Salvatierra (Uno) no cometió errores y se dio el gusto de celebrar en la final del Turismo Fiat Santafesino, la divisional que presentó la mayor cantidad de participantes en el inicio de la temporada 2018.Lo acompañaron en el podio Luis Vega (Uno) y Agustín Guarnieri (128), en tanto que el rafaelino Maximiliano Andreis (Uno Way) fue séptimo tras haber sido recargado con dos lugares por sobrepaso con el auto de seguridad en pista.El correntino Alfredo Esterkin, que consiguió la victoria luciendo el número 1 en el monoplaza del MR Racing, logró superar a su compañero en el equipo rafaelino, Manuel Macarro, mientras que finalizó tercero Renzo Testa.En el Fiat 600 TS, que convocó a media docena de participantes, dominó a lo largo de todo el fin de semana Nicolás Aimar, que prevaleció en la carrera disputada ayer, sobre Javier Melidoro y Joaquín Del Pino.Los resultados que se dieron en las cinco finales que se llevaron a cabo ayer en la capital entrerriana, son los que ofrecemos en el siguiente informe:1º Ezequiel Bosio (Chevy), en 27m28s984; 2º Claudio Buchholz (Chevy) a 652 milésimas; 3º Ariel Yacob (Chevy) a 22s034; 4º Héctor Fain (Falcon) a 43s864; 5º Mario Belich (Falcon) a 1m37s782; 6º Daniel Caluch (Falcon) a 1m41s057; 7º José Luis Schnidrig (Falcon) a 1 vuelta; 8º Fabio Canciani (Falcon) a 2 vueltas; 9º Roberto Main (Falcon) a 2 vueltas... no clasificó Marcos Engler (Chevy).1º Lucas Tedeschi (Gol Trend), en 24m11s716; 2º Danilo D'Angelo (Gol Trend) a 421 milésimas; 3º Gustavo Santibáñez (Peugeot 206) a 992; 4º José Ignacio Bailone (Clio) a 1s668; 5º Emiliano Urquiza (Clio) a 4s619; 6º Santiago Robledo (Clio) a 5s416; 7º Juan Manuel Passera (Gol Trend) a 6s239: 8º Matías Cravero (Clio) a 22s242; 9º Alejandro Ramón (Clio) a 22s576; 10º Lucas Huser (Clio) a 25s950; 11º Agustín Bonomo (Gol) a 26s241... 17º Sebastián Sábolo (Fiesta Kinetic) a 6 vueltas... no clasificó Eugenio Mautino (Fiesta Kinetic).1º Lucas Salvatierra (Uno), en 28m46s132; 2º Luis Vega (Uno) a 3s947; 3º Agustín Guarnieri (128) a 4s605; 4º Luciano González (Uno) a 6s197; 5º Abel Sánchez (128) a 6s567; 6º Ignacio Haroián (128) a 7s361; 7º Maximiliano Andreis (Uno Way) a 9s445; 8º Franco Lutri (Uno) a 10s435; 9º Sergio Martínez (128) a 11s141; 10º Federico Domínguez (Uno) a 11s894... 14º Cristian Vaira (128) a 15s209... 23º Máximo Gauchat (Uno) a 1 vuelta... no clasificó Ricardo Saracco (Uno Way) a 1 vuelta.1º Alfredo Esterkin (MR Racing), en 19m09s111; 2º Manuel Macarro (MR Racing) a 2s115; 3º Renzo Testa (Scudería Testa) a 2s720; 4º Franco Bosio (RFJ Racing) a 4s121; 5º Dante Llanes (MR Racing) a 12s509; 6º Kevin Crucci (Della Santina Competición) a 12s786; 7º Daniel Illanes (RFJ Racing) a 31s697; 8º Francisco Baudo (RFJ Racing) a 38s755; 9º Ian Reutemann (MR Racing) a 1m30s728... no clasificó Fabián Mainero (RFJ Racing) a 8 vueltas.1º Nicolás Aimar, en 16m59s933; 2º Javier Melidoro a 7s064; 3º Joaquín Del Pino a 20s711; 4º Pablo Gieco a 1 vuelta... no largó Jonatan Fux... excluído por técnica Federico Sabá.se anuncia para el fin de semana del 7 y 8 de abril en el circuito "Ing. Juan R. Báscolo" del autódromo "Ciudad de Rafaela", con la organización del Club Atlético.