Kosiner no está de acuerdo con la legalización total

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El presidente del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, explicó ayer que no está "de acuerdo con la legalización total" del aborto, aunque aclaró que es "bienvenido el debate" sobre el tema.

"Nosotros, como bloque, no vamos a llegar a una posición única, porque tiene que ver con posiciones internas de cada uno. Lo único que pedimos es que sea un debate serio y no fuego de artificio para desviar la discusión de temas que hoy preocupan a muchos argentinos", precisó al respecto.

En este sentido, el legislador sostuvo que el propio oficialismo "tiene varias contradicciones" sobre el asunto, ya que por un lado el presidente Mauricio Macri "dice que habilita el debate" pero "por otro lado la diputada Elisa Carrió dice que no se tiene que debatir".

"Yo no quiero pensar que el Gobierno plantea estas cuestiones para tapar la discusión de otros temas", agregó el dirigente peronista.

Kosiner opinó que, para él, se debería "trabajar sobre los artículos 85 y 86 del Código Penal que establece la no punibilidad (del aborto) ante casos excepcionales".

En declaraciones radiales, el legislador se refirió también al discurso que pronunció Macri en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso: "No llegó a cubrir las expectativas de aquellos que creíamos que era una buena oportunidad para plantear cómo afrontar cuestiones pendientes que tiene el país y que tiene que ver con la agenda de los problemas reales".

"Me parece que, teniendo en cuenta la crisis que están atravesando muchas economías regionales en la Argentina y el momento complicado que están viviendo el aparato productivo y las PyMEs, al Presidente le faltó hacer una referencia a eso", señaló.

Para el diputado nacional, el jefe de Estado "planteó una expectativa optimista en función de un análisis de la realidad que difiere bastante de lo que hoy la mayoría de los argentinos tiene como sensación del rumbo económico de nuestro país".