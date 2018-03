Entregaban los premios Oscar en Hollywood

HOLLYWOOD, Estados Unidos, 6 (AFP-NA). - Sam Rockwell coronó el primer Óscar de la noche, que este domingo cierra una temporada de premios sacudida por los escándalos sexuales en Hollywood. Rockwell ganó en la categoría de mejor actor de reparto por su aclamado papel de un policía racista y violento en el drama "Tres anuncios por un crimen"."Me gustaría agradecer a la Academia, nunca pensé que diría esas palabras", dijo el actor al recibir la estatuilla."Las horas más oscuras" ganó mejor maquillaje y "El hilo fantasma", vestuario, mientras que "Icarus" ganó mejor documental.El comediante Jimmy Kimmel abrió el show, como se esperaba, haciendo referencia a los escándalos sexuales y en especial a Harvey Weinstein, acusado de acoso y abuso por un centenar de mujeres y expulsado de la Academia del cine de Estados Unidos."No podemos dejar que el mal comportamiento pase desapercibido nunca más. El mundo nos está mirando. Necesitamos dar un ejemplo", dijo Kimmell."Si tenemos éxito aquí, si podemos trabajar juntos para detener el acoso sexual, si podemos hacer eso, las mujeres solo tendrían que lidiar con el acoso en cualquier otro lugar al que vayan".El Óscar ya encaró en el pasado fuertes críticas por falta de diversidad racial y de género.Los escándalos dieron vida a los movimientos #MeToo y Times Up, que además protestan por la inequidad de género en la industria, evidente en el hecho de que solo cinco mujeres han sido nominadas en las categorías de dirección -la debutante Greta Gerwig ("Lady Bird") es la única este año- y que Rachel Morrison ("Mudbound") sea la primera nominada en dirección de fotografía en la historia.Otro fantasma que acosa al Óscar es el llamado "sobregate", al que Kimmel también hizo referencia en el monólogo.Warren Beatty y Faye Dunaway volverán a presentar el premio a mejor película, luego de que en 2017 recibieran el sobre errado y anunciaran a "La La Land" como ganadora, cuando en realidad era "Moonlight".Los pronósticos colocan a "Tres anuncios" como favorita a llevarse el Óscar a mejor película, seguida de cerca por "La forma del agua". Pero la sátira racial "¡Huye!" podría dar igualmente el batacazo y quedarse con el galardón, después de ganar el premio de mejor película y dirección el sábado en los premios Spirit al cine independiente."Tres anuncios", la cinta de Martin McDonagh sobre una mujer que alquila tres vallas publicitarias para protestar por el abandono de la investigación policial sobre la muerte de su hija, es también favorita a llevarse estatuillas por la actuación de Frances McDormand, además de la de Rockwell, que era favorita.El premio a mejor actriz lo presentarán Jennifer Lawrence y Jodie Foster, según la revista especializada Variety, luego de que Casey Affleck, mejor actor en 2017 por "Manchester junto al mar", decidiera no presentarlo para evitar revivir un viejo caso de acoso sexual, que siempre negó."La forma del agua", nominada en 13 categorías, cuenta la historia de amor entre una mujer muda que trabaja como limpiadora en una base ultrasecreta en el Estados Unidos de la Guerra Fría y un humanoide anfibio atrapado y cautivo allí.Del Toro, nominado en 2007 por "El laberinto del fauno", que se llevó tres Óscar, aunque no el de director, se lo debe llevar este año tras ganar el Globo de Oro, el Bafta y el premio del sindicato de directores.En los últimos siete años, cineastas mexicanos han sido reconocidos con una decena de premios Óscar.El último fue para Alejandro González Iñárritu en 2016 por "El renacido" -el año anterior lo hizo también por "Birdman". El realizador recibirá en esta gala un Óscar especial por su instalación de realidad virtual sobre el sufrimiento de los migrantes.Entre los Óscar casi cantados están "Coco", la cinta animada de Pixar y Disney inspirada en el Día de Muertos de México; Gary Oldman por su interpretación como el primer ministro Winston Churchill en "Las horas más oscuras"; y Allison Janney por "Yo, Tonya".Y "Una mujer fantástica" del chileno Sebastián Lelio, protagonizada por la actriz trans Daniela Vega, encabeza las encuestas a mejor cinta en idioma extranjero.