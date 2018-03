Los 600 de Messi

El Barcelona dio un paso importantísimo para la reconquista de la Liga española, con una victoria 1 a 0 en casa ante el Atlético de Madrid gracias a un tanto de falta de Lionel Messi, este domingo en la 27ª jornada, con lo cual aumenta su ventaja a 8 puntos. La jornada de mitad de semana, en la que el Atlético (2º) había goleado al Leganés y líder el Barça había tropezado con un empate en Las Palmas, había reducido el margen de los catalanes a 5 puntos y este partido se presentaba casi como una final para el equipo de Diego Simeone, que en caso de ganar se hubiera acercado a dos puntos. En vez de eso lo termina a 8 puntos, cuando quedan once jornadas para el final, logrando además la ventaja entre los dos duelos particulares entre ambos, que determinan el orden en caso de empate a puntos. Messi, una vez más, fue el héroe para la hinchada del Camp Nou, logrando el único gol del partido, de falta directa en el minuto 26, haciendo inútil la estirada de Jan Oblak. El astro argentino sigue batiendo récords: ha firmado 5 tantos de falta directa en esta Liga, algo que no había conseguido nunca en una misma temporada. Ha anotado de falta en las tres últimas jornadas (Girona, Las Palmas, Atlético), lo que le convierte en el único jugador en tres décadas en encadenar una racha así en tres partidos seguidos de la Liga española. En la tabla de máximos goleadores, Messi volvió a aumentar su ventaja sobre el segundo: ahora suma 24, cuatro más que su compañero uruguayo Luis Suárez, al que se le anuló un gol en el minuto 75. Diez minutos después se anuló otro tanto al Atlético, que había marcado Kevin Gameiro pero no subió al marcador por fuera de juego de Diego Costa. La mala noticia de la tarde para el Barça llegó en forma de lesión de Andrés Iniesta, que fue cambiado en el minuto 35 por el portugués André Gomes, con un problema en el bíceps femoral de la pierna derecha, que podría tenerle de baja tres semanas, según la prensa española. El partido de este domingo en el Camp Nou fue una batalla con emoción hasta el final, pero donde los locales impusieron su mayor calidad. En el último partido del domingo, el Valencia (4º) defendió bien su posición dentro de la zona Champions, manteniendo en 8 puntos su ventaja sobre el quinto, el Sevilla, que había ganado el sábado 2 a 0 al Athletic. El Valencia le respondió superando también por 2 a 0 al Betis (9º), con goles del hispano-brasileño Rodrigo (23) y del italiano Simone Zaza (47). En las últimas cinco jornadas, el Valencia acumula cuatro triunfos y un empate. En el turno matinal, el Espanyol (15º) empató 1 a 1 en el campo del Levante (17º), que continúa amenazado con caer a la zona de descenso, sobre la que tiene apenas un punto de ventaja. El sábado, el Real Madrid (3º) había derrotado 3 a 1 al Getafe (10º) con doblete de Cristiano Ronaldo. Tras la derrota del Atlético, el equipo de Zinedine Zidane se aproxima a 7 puntos del segundo lugar.La muerte a los 31 años del internacional italiano y capitán de la Fiorentina Davide Astori, durante la noche del sábado al domingo, tiñó de luto el fútbol italiano, que aplazó los últimos partidos de la 27ª fecha de la Serie A como señal de duelo. "La Fiorentina está profundamente conmocionada por tener que anunciar la muerte de su capitán Davide Astori tras un desvanecimiento repentino", escribió la Fiorentina en su cuenta de Twitter. Preguntado por la AFP, un portavoz del club explicó que no podía dar más explicaciones sobre la muerte del jugador "a la espera de la autopsia". Varios medios italianos señalaron una parada cardíaca durante la noche, lo que fue confirmado por el fiscal de Udine. "Parece que el jugador murió por una parada cardio-respiratoria por causas naturales", declaró el fiscal Antonio De Nicolo. Astori, jugador apreciado y respetado, falleció en el hotel La di Moret en Udine, en el norte de Italia, donde su equipo debía disputar este domingo un partido de la Serie A ante el Udinese. El partido Udinese-Fiorentina, previsto a las 14H00 GMT, fue aplazado hasta una fecha aún no determinada, anunció el Udinese. Los otros seis partidos de la Serie A previstos este domingo fueron asimismo aplazados sin que se conozca por el momento el día en que se disputarán. Los siete partidos afectados son: Udinese-Fiorentina, Génova- Cagliari, Atalanta-Sampdoria, Benevento-Hellas, Chievo-Sassuolo, Torino-Crotone y Milan-Inter. Según la Gazzetta dello Sport, Astori habría sido encontrado sin vida en su cama por uno de los masajistas del conjunto viola, después de que no se presentase al desayuno. El anuncio del deceso provocó una gran conmoción en Italia, donde la totalidad de los clubes de la Serie A postearon rápidamente mensajes de pésame y de apoyo a la familia del jugador, padre de una hija de dos años. Nacido cerca de Bérgamo, en Lombardía, Astori se formó en el Milan, aunque no llegó a jugar en el primer equipo. Después de varias cesiones en categorías menores, llegó a la Serie A con el Cagliari en la temporada 2008-2009. Allí pasó 6 temporadas antes de recalar en la Roma, donde pasó un año. En 2015 fichó por la Fiorentina convirtiéndose pronto en el capitán. Fue internacional en 14 ocasiones con la Azzurra.