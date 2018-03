Le puso un arma en el pecho, y gatilló

Dos jóvenes armados ingresaron a un taller de Frontera y le robaron la billetera a su propietario, luego de golpearlo y gatillarle apoyando la pistola en su pecho huyeron del lugar-

La víctima, Pablo Fissore, contó a La Voz de San Justo que "no sé si justo llegaban o si me venían siguiendo, estaban caminando. Cuando iba a ingresar al taller, se me acercaron dos jóvenes y uno me pidió 20 pesos. No tenía en ese momento, y después me pidieron agua fresca. Fui a buscarles agua, y cuando estaba llenando la botella escuché un ruido en el portón".

"Terminé de llenar la botella y cuando fui hacia el portón, llegué a la mitad del pasillo y se metió uno de los jóvenes, que estaba apoyado a la pared, y me apuntó con un revólver. Me empezó a pedir que le diera todo, le dije que no tenía nada, y que si me sacaba la billetera solo tenía papeles", agregó Fissore.

Mientras tanto, el otro sujeto, que había ingresado previamente, también le apuntaba con el arma.

"A uno de los ladrones lo habré tenido a 30 centímetros, y cuando puse la mano en el bolsillo como para mostrarle que la billetera no tenía nada, se me tiró arriba y me metió un culatazo en la cabeza", recordó el dueño del taller.

REVOLVER GATILLADO

Acto seguido dijo "en el rebote se le abrió el revólver y el otro se paró, me metió la mano en los bolsillos para sacarme la billetera y el que me atacó gatilló. Yo me hice a un costado y terminaron de revisarme los bolsillos. Tenía el celular en el cinto pero no se dieron cuenta".

En definitiva, los delincuentes huyeron corriendo, a la vez que Fissore radicó una denuncia en la Comisaría 6ª de Frontera.