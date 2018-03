Atlético igualó con Aldosivi en un partidazo y sigue como único líder

En un partido de ida y vuelta, Atlético de Rafaela igualó 2 a 2 ante Aldosivi en Mar del Plata y de esta manera continúa siendo el único puntero de la B Nacional. La “Crema” comenzó ganando desde el inicio, el local se lo dio vuelta pero los de Lucas Bovaglio tuvieron reacción y alcanzaron la merecida igualdad. Sobre el final del partido Atlético lo pudo ganar pero el remate de Gonzalo Klusener dio en el palo.

Fue un partidazo, por la 17ª fecha, entre el líder del torneo y el escolta. No se guardaron nada en Mar del Plata.

Atlético comenzó mejor, de hecho a los 7 minutos abrió el marcador por intermedio de Jorge Velázquez, de gran partido. El “Tiburón” intentó la recuperación y con su potencial ofensivo tuvo algunas aproximaciones al arco defendido por Ramiro Macagno. Con más ganas que claridad le ganó terreno a la “Crema” y en el inicio del complemento, primero con una pelota parada que Atlético marcó mal y aprovechó Diego Villar (adelantado) y luego por el goleador del torneo, Fernando Telechea, lo dio vuelta. Con el 1-2 Atlético reaccionó y volvió a mostrar su mejor versión. Franco Lazzaroni conectó un buen centro y de cabeza puso el 2 a 2. El árbitro Echavarría no tuvo su mejor noche, no vio una clara mano en el área de Aldosivi.

En la última jugada del cotejo la “Crema” lo tuvo para ganarlo pero no se le dio. Primero Albertengo, luego Nico Castro y sobre el pitazo final, Gonzalo Klusener, que metió un buen disparo que dio en el palo.

Fue una buena presentación de Atlético ante un rival durísimo. Sumó un punto, pudo haberse traído una victoria, alcanzó los 30 y ahora deberá ratificar en casa, donde le cuesta más que de visitante, para mantenerse en la cima ya que San Martín de Tucumán ganó y se prende, como así también el Deportivo Morón.



La síntesis del encuentro:



Aldosivi de Mar del Plata: Sebastián Moyano; Nahuel Yeri, Ezequiel Parnisari, Maximiliano Velázquez y Franco Canever; Diego Villar (77m Roberto Brum), Leandro Somoza (85m Iván Pérez), Arnaldo González y Antonio Medina (77m Ellacopulos); Fernando Telechea y Cristian Chávez. Suplentes: Matías Vega, Alan Alegre, Ismael Quilez, Nicolás Franco. DT: Gustavo Alvarez.



Atlético de Rafaela: Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Stéfano Brundo, Franco Lazzaroni y Nicolás Dematei; Enzo Gaggi (74m Rodrigo Depetris), Lucas Pittinari (78m Alexis Nicolás Castro), Emiliano Romero y Jorge Velázquez; Mauro Albertengo (70m Maximiliano Casa) y Gonzalo Klusener. Suplentes: Nahuel Pezzini, Oscar Carniello, Facundo Soloa y Angelo Martino. DT: Lucas Bovaglio.



Gol en el primer tiempo: 7m Jorge Velázquez (AR).

Goles en el segundo tiempo: 11m Diego Villar (A), 17m Fernando Telechea (A) y 34m Franco Lazzaroni (AR).

Amarillas: Moyano, Villar, Parnisari, Telechea y Canever (A); Brundo, Lazzaroni, Klusener y Romero (AR).



Estadio: José María Minella.

Arbitro: Pablo Echavarría.

Asistentes: Andrés Barbieri y Leonardo Frega.

Cuarto árbitro: Bruno Bocca.