Mujeres rafaelinas paran y marchan el jueves a las 18

Este jueves 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, desde el colectivo "Ni una menos Rafaela" convocan a las 18 en la Plaza 25 de mayo, "para poner todas nuestras reivindicaciones en alto", afirman.Marcharán hasta la comisaría de la mujer y culminarán en la Plaza Malvinas con un festival de música. Habrá intervenciones artísticas y folleteada.En la comunicación que ya empezó a circular por las redes sociales responden a la pregunta "¿Por qué paramos?Si nuestras vidas no son valoradas y nuestros cuerpos son desechados, que no produzcan.En vista del agravamiento de las condiciones de vida de las mujeres, el ajuste y la desigualdad salarial que contribuyen a la feminización de la pobreza, la Reforma Previsional recientemente aprobada con represión y la reforma laboral que pretenden instalar, los despidos, el techo salarial del 15% frente a una inflación que se calcula en el 25%; este #8M nosotras paramos aquí y en más de 57 países, en miles de ciudades del mundo.Convocamos al Paro en los lugares de trabajo, en las casas, en las calles.Convocamos a los sindicatos a que llamen al Paro por 24 horas.Convocamos a las mujeres a que paren en sus lugares de trabajo.Convocamos a los varones a que acompañen tomando los roles de sus compañeras, para que ellas puedan parar. Los roles en el mercado y los roles del cuidado. Que cocinen, que limpien, que planchen, que asuman el cuidado de los hijos. Y que se creen el hábito.. Vivimos en un país donde subsiste una brecha salarial del 27% y en el que las mujeres tienen una carga laboral extra y no paga de 3 horas promedio en sus hogares.Vivimos en un país en el que mueren 100 mujeres al año por abortos clandestinos y en el que una mujer es asesinada a manos de un femicida cada 29 horas.Somos muchas, cada vez más, movidas por el deseo de cambiarlo todo. La equidad es inevitable compañeros, relájense y gocen. Y también acompañen, cediendo privilegios, deconstruyendo su machismo"."Este #8M paramos en todo el mundo, y en Rafaela también. Sumate en tu trabajo, en tu casa y también en la calle. Nos encontramos el jueves a las 18 en la Plaza 25 de mayo", sostienen y ante la pregunta de "¿cómo adherir al Paro?" responden:-Parar el tiempo que puedas aún dentro del ámbito de trabajo.-Vestir o llevar al menos una prenda de color violeta.-Descargar y distribuir en todos los ámbitos el Pdf con los folletos donde se visibilizan nuestras consignas y reclamos.-Proporcionar espacios de reflexión en torno a la fecha, sus motivos y las condiciones laborales y de vida de mujeres, lesbianas y Trans.-Sumarte a las acciones en la calle.