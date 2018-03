Para Peña hay una "motivación política" en el paro de docentes

MENDOZA, 4 (NA). - El jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo ayer que el Gobierno no ve "motivo" para un paro nacional docente porque, según consideró "no hay docentes nacionales" ya que cada provincia lleva su "negociación" y consideró que detrás de la medida de fuerza hay una "motivación política". "No vemos motivos para un paro nacional porque no hay docentes nacionales. En cada provincia se lleva una negociación distinta. Vemos una motivación política", expresó Peña, durante una conferencia de prensa que ofreció en Mendoza.El funcionario nacional opinó que "la inmensa mayoría de los docentes quiere trabajar y no entrar en este juego".El jefe de Gabinete se pronunció de esa manera durante una conferencia de prensa que ofreció en Mendoza junto al gobernador Alfredo Cornejo luego de participar del evento realizado por la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) con motivo de la Fiesta de la Vendimia.El sindicato mayoritario de docentes nacionales CTERA anunció este viernes un paro en todo el país para lunes y martes próximos, en línea con los bonaerenses y los porteños, y una marcha al Congreso de la Nación este 5 de marzo, con lo cual no arrancarán las clases como estaba previsto en la mayoría de las provincias.La CTERA justificó la medida de fuerza al reclamar la "apertura de la paritaria docente nacional", que el Gobierno eliminó semanas atrás por decreto, y manifestó su rechazo a la "pauta salarial del 15%", indicó la secretaria general de ese sindicato, Sonia Alesso."Estamos exigiendo la apertura de la paritaria nacional docente. Lejos de resolver los conflictos en las provincia, hubo fuerte presión sobre los gobiernos provinciales para una pauta del 15% en cuotas. En algunas provincias están ofreciendo menos del 12%", remarcó Alesso tras el plenario de CTERA en el que se definió la medida.Este lunes, los docentes de CTERA también realizarán una marcha al parlamento nacional: "Hemos definido un plan de lucha nacional que tiene un paro de 48 horas, lunes y martes, y una marcha el 5 de marzo concentrando en el Congreso de la Nación", precisó la dirigente.Luego de que Suteba y UTE, que integran CTERA, anunciaran paros de 48 horas para el lunes y martes en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, se esperaba que el sindicato a nivel nacional extendiera la medida de fuerza a todo el país y así lo confirmó en el plenario que realizó en su sede del barrio porteño.DURAS CRITICAS DEFINOCCHIAROEl ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, apuntó contra la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), que el viernes convocó a un paro nacional de 48 horas, al sostener que " de ser un gremio purista" para convertirse en "el grupo soporte en el recital de (Hugo) Moyano"."La CTERA la fundó Alfredo Bravo, que fundó un gremio purista. De ser ese gremio purista pasaron a ser el grupo soporte en el recital de Moyano. Se han transformado en la misma burocracia sindical que nacieron para combatir", disparó Finocchiaro, que cuestionó la decisión gremial de no iniciar las clases el próximo lunes y martes en reclamo por la apertura de la paritaria nacional.En declaraciones a radio Mitre, el funcionario remarcó que CTERA quedó "aislado" ya que el resto de los gremios no adhirió al paro, y al respecto evaluó que no tiene vocación para debatir aspectos de la educación que vayan "más allá de lo salarial".En este sentido, Finocchiaro advirtió que "la sociedad argentina ha cambiado", y que "se cansó de determinadas cosas", mientras que los dirigentes de CTERA "no se dieron cuenta para dónde va el cambio" porque, a su entender, "son reaccionarios".Consultado sobre las implicancias del paro, el ministro consideró que la medida de fuerza revela que en CTERA "son incapaces, más allá de lo salarial, de hablar de temas que hacen a la calidad educativa, la capacitación docente, el ausentismo, no pueden discutir eso". "Un paro nacional no existe, porque la Nación no les paga sueldos a los docentes. A lo que llamó CTERA es a un paro en 24 provincias, que es diferente. Hacerle un paro docente a la Nación es como hacérselo a la ONU", ironizó.Al mismo tiempo, vaticinó el fracaso de la convocatoria al paro: "Estoy convencido de que el lunes la mayoría de nuestros docentes va a cumplir con su compromiso. Va a haber clases en la mayoría de las escuelas del país".Por último, el ministro defendió el ofrecimiento salarial del 15 por ciento en tres cuotas con "cláusula de revisión", y destacó que provincias como Misiones, Salta, Corrientes y Córdoba acordaron un incremento en ese porcentaje.