“Piri” con prisión preventiva, tras intentar asesinar a “Meli”

A partir de las 9 de la mañana de ayer, en la sala 1 de la Oficina de Gestión Judicial, se llevó adelante una audiencia de medidas cautelares, donde María Eugenia C., alias “Piri”, de 24 años, quedó presa preventivamente, por haber baleado a un metro de distancia a Melina Marisol Tissera, reclamándole efectos personales de un hombre que ambas conocían: Evelio “Yiyo” Ramallo, entre otros cargos.La instancia judicial estuvo presidida, como en la audiencia anterior por el juez de IPP, Dr. Alejandro Mognaschi; mientras que por la Fiscalía Nº 5 Rafaela actuaron los fiscales Guillermo Loyola y Gabriela Lema, y por la defensa técnica del imputado el Dr. Raúl Berisso.Las calificaciones penales que deberán afrontar de aquí en más “Piri” y su abogado son “portación de arma de guerra sin la debida autorización legal”, “homicidio calificado por alevosía agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa”, y “hurto calificado”, todo en concurso real entre si.Aunque grave, recordamos que Melina Tissera continúa estable recuperándose en el Hospital “Jaime Ferré”.Según la imputación hecha por la fiscal Lema, María Eugenia C. llevaba consigo sin la debida autorización legal, un arma de fuego de puño tipo revólver, calibre 38, en condiciones de uso inmediato, en momentos en que circulaba a pie por calle Anduiza entre Belgrano y Necochea de esta ciudad.Al advertir que circulaba por el lugar Melina Marisol Tissera, a quien conocía previamente, le hizo señas para que se detuviera. Allí le reclamó la entrega de efectos que supuestamente pertenecían a Evelio 'Yiyo' Ramallo.En esa instancia, María Eugenia C. extrajo el arma de fuego que llevaba oculta, y a una distancia menor a un metro y medio efectuó un disparo apuntando hacia una zona vital de la víctima, impactando el disparo en el abdomen provocándole graves lesiones.Instantes después, María Eugenia C. huyó del lugar a bordo del motovehículo en el que se desplazaba su víctima, no logrando su intención homicida por motivos extraños a su voluntad.Por otra parte, también en la semana que termina, un hombre fue asesinado a balazos en el barrio Villa Rosas.Por el hecho, un hombre de 30 años identificado como Víctor Leonardo O. quedó en prisión preventiva sin plazos el viernes, en el marco de una investigación que encabeza la fiscal Mirna Segré por el homicidio de Diego Córdoba de 37 años ocurrido el pasado martes en esta ciudad. Así lo resolvió el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Alejandro Mognaschi.Los ilícitos que investiga Segré ocurrieron en los primeros minutos del martes último: "la víctima y su mujer fueron a la casa de Víctor O. a intentar dialogar con él. Le tocaron timbre varias veces, pero el imputado estaba en la terraza", informó Segré.La fiscal relató que “al ver a la pareja en la puerta de su casa, el imputado les arrojó una maceta y, como no los golpeó, descendió a su encuentro. Una vez que bajó, sin mediar palabras, el imputado le propinó múltiples heridas corto punzantes a Córdoba con un arma blanca".Segré concluyó que, "el fallecido no tenía ningún arma en su poder y falleció a los pocos minutos en el lugar de los hechos".En su descargo, Víctor O. afirmó no haber querido matar a Diego Córdoba, en un relato un tanto enredado.Tres hombres imputados por dos tentativas de homicidio ocurridas en Rafaela la semana pasada en perjuicio de la misma persona, quedaron en prisión preventiva por 60 días. Así lo resolvió la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cristina Fortunato, a raíz del pedido formulado por la fiscal Lorena Korakis en una audiencia de medidas cautelares realizada en los tribunales locales.Se trata de Adolfo S.L. de 32 años, alias “Patito”; Gastón H. de 19 años y Jonatan C. de 18.Una de las tentativas de homicidio ocurrió el jueves 22 de febrero, hecho por el cual la fiscal del MPA imputó a los tres hombres como coautores del delito de “tentativa de homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego”. El otro hecho fue el miércoles 21 de febrero, a raíz del cual la fiscal les atribuyó la misma calificación penal a dos de ellos (Adolfo S.L. y Gastón H.).Por otra parte, la funcionaria del MPA también les imputó otros ilícitos cometidos desde noviembre de 2016.La tentativa de homicidio del jueves 22 de febrero ocurrió entre las 23:00 y 23:30. “Los imputados estaban en la vereda de una vivienda ubicada en calle Buffa al 1400, cuando intentaron abrir la puerta de ingreso a patadas. Luego, ASL increpó a la víctima y a otros dos personas que estaban en el lugar para que salieran del interior de la casa a la vereda”, relató la fiscal. “Por su parte, JC y GH efectuaron disparos hacia el interior de la propiedad e impactaron perdigones en la víctima, ocasionándole lesiones de carácter grave y con riesgo de vida”, amplió la funcionaria del MPA."En este hecho actuaron los tres imputados con conocimiento del resultado lesivo mortal de la conducta conjunta y de los medios desplegados y con voluntad de llevarlos a cabo, no produciéndose tal resultado por circunstancias ajenas a su voluntad", resaltó Korakis.La fiscal agregó que “la noche anterior, ASL y GH también le dispararon y lograron impactar perdigones en el cuerpo de la misma víctima. Lo hicieron desde una moto en la que circulaban, cuando el hombre herido estaba en un bar”.