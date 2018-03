Otra vez lavacoches violentos en la Plaza

Mientras el proyecto para regular la actividad de los lavacoches en el microcentro de Rafaela, y de crear un registro para la debida identificación de quienes se ganan la vida lavando autos en distintos sectores del casco céntrico, espera en comisión del Concejo Municipal su tratamiento en el recinto; otra vez lavacoches instalados en una de sus más conocidas “paradas” en la Plaza 25 de Mayo, fueron protagonistas de nuevos hechos de violencia.Esta vez se trató de una verdadera gresca a trompadas en la primera cuadra de calle Lavalle, en la vereda oeste, en la Plaza, entre tres de estos individuos, a tan sólo 100 metros del emplazamiento de este Diario, y en pleno mediodía de ayer.Consultados distintos organismos y una testigo del hecho, esta relató a LA OPINION que la pelea se daba alrededor de una mujer que estaba sentada en un banco junto a su bebé. Se presume que sería la pareja de alguno de los contrincantes.Por otra parte, se hallaba presente en el lugar personal de la GUR que, debido a su protocolo de intervención, no tienen demasiadas herramientas para detener la gresca ya que la GUR no porta armas de ningún tipo por lo cual no podrían defenderse en el caso de que alguno de los contrincantes estuviera armado.Según relató la testigo mencionada, todo ocurrió antes del mediodía de ayer, en la primera cuadra de calle Lavalle. Aparentemente fueron dos hermanos que se pelearon con un tercer sujeto.Según recabó LA OPINION, tuvo que arribar al lugar una ambulancia del servicio de Emergencias 107, ya que uno de ellos presentaba una herida cortante en la cabeza, que aunque emanaba sangre, no fue de gravedad.A raíz del llamado de alerta de la GUR, se hizo presente en el sitio rápidamente personal policial de la Brigada Motorizada y de la Comisaría Nº 1.