Según el diccionario, aborto esAhora bien, tenemos dos conceptos muy diferentes, si es involuntario, no hay intención de interrumpir nada, se interrumpe por una fatalidad o por situaciones que merecen una especial atención por parte de los médicos y de la ley. Pero cuando hablamos de voluntaria, eso sí me preocupa y por este motivo es que voy a desmenuzar este tema:1) Si nuestros padres hubiesen decidido abortar no estaríamos disfrutando de la vida.2) Es fácil hablar cuando se nos dio la posibilidad de vivir.3) En la marcha escuché que decían que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo…sobre nuestro cuerpo sí…quién lo toca o no, que hago con él, como me visto, como vivo, como lo alimento, pero sobre la vida de otro ser que está dentro nuestro, no.Mis queridos lectores, cómo se puede estar a favor de matar niños legalmente en el vientre de su madre, en lugar de estar a favor de la vida. Yo puedo llegar a tratar de comprender, si corre peligro la vida de la madre, si es una violación a una menor, a una niña con discapacidad y otros temas que no se me ocurren y así mismo siento que se debe elegir y es terrible. Respeto a todo el mundo y todas las opiniones,, se ve claramente lo que el aborto representa, pero rescaté un párrafo que me maravilló:En cada párrafo de esta encíclica deja en claro su visión sobre la interrupción de la vida en el vientre materno.La vida es un regalo de Dios y para el que no cree en Dios es algo importante también…a todos nos gusta vivir y no queremos morir…y una vez escuché a Luis Landriscina decir que quieny me fascinó y la tengo muy presente.El aborto…silencio de un inocente que no se puede defender.