Perros peligrosos: insisten con regular su tenencia y adiestramiento

Los perros son los mejores amigos del hombre. Pero hay algunos que, por su raza, por como fueron criados, se tornan imprevisibles y terminan atacando a sus propios dueños o a niños, lo que siempre termina siendo destacado en los medios de comunicación. En el sur de la provincia, recientemente, han surgido casos de este tipo. Y es por eso que el diputado Jorge Henn (exvicegobernador de Antonio Bonfatti) presentó nuevamente un proyecto para regular la tenencia y el adiestramiento.“Las cifras de víctimas con las que nos volvimos a encontrar a comienzos de este año reavivó la necesidad de insistir con este proyecto", afirmó el legislador y agregó: "es alarmante que, sólo en la ciudad de Santa Fe, tengamos en promedio de un niño mordido por día". Según informes del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, en el año 2017 se registraron 7.345 casos de mordeduras de caninos, de los cuales 925 fueron niños menores de 5 años. Por su parte, el Hospital de niños “Doctor Orlando Alassia” reportó 396 casos en el período de un año.El diputado volvió a levantar su voz para que se legisle y fomente la responsabilidad que implica adquirir un perro de alguna de las 18 razas catalogadas como peligrosas, a saber: Pit Bull Terrier, Rottweiler, Doberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos y Mastín Napolitano, entre otras. La iniciativa también alcanza a aquellos canes que cuenten con antecedentes de agresividad. En caso de que el proyecto prospere, los propietarios y criadores de este tipo de perros deberán llevarlos con bozal y correa para circular en la vía pública, inscribirlos en un Registro y contratar un seguro de responsabilidad civil.El proyecto se representará al inicio del período de sesiones ordinarias y tiene por objetivo proteger y aumentar la seguridad de las personas en general asumiendo el Estado un compromiso con controles y sanciones pertinentes.SE PONDRA FIN AL ADIESTRAMIENTO AGRESIVOPara reforzar su carácter preventivo, el proyecto plantea la prohibición del adiestramiento de perros de razas potencialmente peligrosas con la finalidad de acrecentar y reforzar su agresividad para ataque y peleas."Aquí el tema central es el responsable del animal”, afirmó el diputado y agregó, “especialmente aquel que lo adiestra para convertirlo en un arma letal, le enseña a atacar y lo premia por su conducta agresiva".Por su parte el adiestramiento para guardia, deberá ser realizado por quienes posean certificado de capacitación expedido u homologado por la autoridad administrativa competente y que se encuentre inscripto en el Registro. El certificado de capacitación para adiestradores de perros de razas potencialmente peligrosas será otorgado por la Autoridad de Aplicación.ANTECEDENTES NACIONALES E INTERNACIONALESNumerosas provincias ya han legislado sobre esta temática; entre ellas: Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro y Jujuy. A nivel internacional, podemos destacar que el Reino Unido fue el primer país que sancionó una ley para controlar los perros peligrosos, debido a la fuerte presión de la opinión pública generada por numerosos ataques de Pitbull a niños."Santa Fe no puede quedarse atrás, necesita una ley que genere mecanismos para prevenir situaciones no deseadas con perros de razas potencialmente peligrosas" enfatizó el ex vicegobernador y agregó: "sin dudas esto mejorará la convivencia pacífica propia de toda vida en sociedad".