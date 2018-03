Paro de los transportistas autoconvocados de carga

Transportistas autoconvocados de carga lanzaron un nuevo paro y se movilizarán a partir de este lunes, en una medida por "tiempo indeterminado", en reclamo de un aumento de las tarifas que cobran.Los transportistas autoconvocados de carga decidieron no cargar granos a partir de este lunes y movilizarse al costado de las rutas para volver a protestar por lo que consideran un "abuso de los dadores de cargas y del gobierno nacional". La medida será por tiempo indeterminado y la movilización se realizará al costado de las rutas de todo el país.Ariel Spesso, transportista de Santiago del Estero, le contó a Chacra TV que buscan "todas las instancias de diálogo con el gobierno, le llevamos las pruebas y las cartas de porte que corroboraron nuestros fundamentos sobre el incumplimiento de las tarifas, pero no hemos encontrado ninguna solución y no podemos exponer a nuestros compañeros para que luego sean castigados con el retiro del trabajo"."Los chacareros, las cerealeras y el Gobierno son responsables del abuso en los precios de las tarifas", afirmó Spesso.A partir del lunes los camioneros de todo el país volverán a mostrar sus quejas: Buenos aires, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta serán algunas de las provincias en donde se volverá a sentir el conflicto."Reiteramos a los acopios, exportadores y pooles de siembra que cargan directamente a puerto que se aproximen a las tarifas y colaboren para terminar este conflicto", consignó Spesso.El conflicto con los transportistas de granos autoconvocados, comenzó los primeros días de febrero con un paro, movilización en las rutas y denuncias de hechos de violencia en las principales rutas del país.En el medio del conflicto el Ministerio de Transporte de la Nación anunció el acuerdo entre transportistas, productores y los dadores de carga para incrementar la tarifa nacional de referencia para el transporte granario de un 12 por ciento.Los transportistas autoconvocados en el inicio del conflicto reclamaban que la tarifa fuera de aplicación obligatoria, y no de libre contratación, como lo marca la Ley del Transporte de Cargas (24.653).