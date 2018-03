Hay 4 alumnos extranjeros

Esta semana hubo mucha polémica al proyecto que planteaba cobrarle a los extranjeros no residentes en el país por la educación y la salud que recibieran, en el caso de que entre la Argentina y el país de estudiante o enfermo no existiera un convenio de colaboración."La Universidad Nacional de Rafaela cuenta con cuatro alumnos extranjeros", contó a "Algo dirán" (radio Galena, 94.5 Mhz) el rector de la UNRaf, Rubén Ascúa. En este sentido, detalló: "tenemos dos situaciones: una es con respecto a estudiantes matriculados en la propia universidad y la otra es con estudiantes de intercambio, donde hay una reciprocidad. En ese caso, claramente no correspondería aplicar ningún tipo de cargo, porque están bajo un tipo de convenio con la Universidad de origen"."Tenemos dos estudiantes de intercambio, ambos de Alemania. Por el otro lado, hemos recibido la inscripción de dos estudiantes de El Salvador que van a empezar sus clases como estudiantes regulares, los primeros de la UNRaf (una grata sorpresa). En este último caso, estarían alcanzados por el análisis de si cobrarles o no. El año pasado tuvimos la visita de una delegación de Rafaela de ese país centroamericano. Nos visitaron y se llevaron la idea de una universidad pública con carreras innovativas. Van a ser estudiantes de la carrera de Diseño Industrial y Producción de Videojuegos", dijo Ascúa."La Ley de Educación Superior, en las carreras de pre-grado y de grado ofrecidas por las universidades nacionales públicas, no corresponde que los estudiantes eroguen ningún cargo por matrícula o cuota mensual: es totalmente gratuito. Es por ello que no se le cobra a nadie. No así con diplomaturas o cursos de posgrado", agregó.Finalmente, indicó que habría que analizar específicamente lo que ocurre con los estudiantes colombianos en Buenos Aires, quienes sí parecerían sacar provecho de la situación.