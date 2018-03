Aborto: diputados oficialistas presentan proyecto propio

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El diputado del PRO Sergio Wisky encabeza un proyecto de legalización del aborto que será presentado en las próximas horas con muchas similitudes respecto del proyecto multipartidario enmarcado en la "Campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito".Al igual que dicho proyecto, se propone la despenalización de la interrupción voluntaria de embarazos no deseados hasta la semana 14 de gestación.La diferencia central es que el proyecto del rionegrino macrista plantea una reforma del artículo 86 del Código Penal.El texto de la iniciativa establece que "el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible".En otro aspecto en el que difiere del proyecto transversal es que Wisky propone que en caso de que haya voluntad de interrumpir embarazos se sigan los protocolos de aborto no punible que estableció la Corte Suprema y que la mayoría de las provincias se niega a cumplir.El proyecto multipartidario, que encabezan Victoria Donda (Libres del Sur), Brenda Austin (UCR), Romina del Pla (Frente de Izquierda) y Mayra Mendoza (Frente para la Victoria), sería presentado el próximo martes.Luego de que el Gobierno diera luz verde al debate, el tema comenzará a debatirse en un plenario de comisiones (Legislación General -cabecera-, Salud, Familia y Mujer, y Legislación Penal) este mismo mes, con audiencias públicas y convocatoria a especialistas.RECHAZAN LACONSULTA POPULAREn tanto, la diputada nacional de la UCR y presidenta de la comisión de Mujer, Familia, Infancia y Adolescencia, Alejandra Martínez, rechazó ayer la idea de la consulta popular sobre la despenalización del aborto que lanzaron algunos legisladores del oficialismo."Ninguna clase de consulta popular puede resolver la despenalización del aborto por los legisladores", subrayó la representante de Jujuy, luego de que se conociera que los senadores radicales Luis Naidenoff y Ángel Rozas impulsan una iniciativa para conocer la opinión de la sociedad sobre el tema.Por su parte, la dirigente del MST Vilma Ripoll consideró que la consulta popular que propone un sector del oficialismo acerca del aborto es "una nueva trampa para evitar la legalización, como Macri se metió en un gran lío al habilitar el debate de aborto para tapar la creciente bronca contra el ajuste, ahora buscan salir del paso con maniobras".