Con un escenario abierto, Italia elige nuevo gobierno

ROMA, 4 (AFP-NA). - El "silencio electoral" reinaba este sábado en Italia, en víspera de unas elecciones legislativas en las que se espera un nuevo avance de los partidos populistas y de extrema derecha y de las que puede emerger un parlamento sin mayoría estable.Tras dos meses de una campaña dominada por temas vinculados a los migrantes, a la inseguridad y a una recuperación económica cuyos efectos la gente aún no percibe, cualquier comentario en la prensa está prohibido hasta el cierre de los colegios electorales, el domingo a las 23H00 (22H00 GMT).Silvio Berlusconi, cuya coalición de derecha y extrema derecha encabeza los últimos sondeos disponibles, no tiene sin embargo asegurada una mayoría.El "cavalieri" saludó a simpatizantes este sábado bajo la lluvia en Nápoles. Es en el sur del país donde la tendencia del voto parece más incierta, y Berlusconi ha prometido crear hasta 500.000 empleos en la región, con el apoyo de Antonio Tajani, actual presidente del Parlamento Europeo, a quien eligió para presidir el gobierno en caso de victoria.El propio Berlusconi está inhabilitado para ejercer un cargo hasta 2019 tras una condena por fraude fiscal.En Milán, su joven aliado Matteo Salvini, que ha convertido al movimiento secesionista Liga Norte en un partido de extrema derecha similar al Frente Nacional francés, no apoya en cambio a Tajani."A partir del lunes, la Liga gobernará el país", afirmó tras reiterar sus ataques contra los migrantes y contra la Unión Europea, habituales en esta campaña.Con las urnas abiertas entre las 7 y las 23 (4 horas menos en Argentina), más de 51 millones de italianos están convocados para elegir los 630 diputados y 315 senadores de la que será la XVIII Legislatura de la república y que tendrá como primera tarea dar un nuevo Ejecutivo al país.Dentro de Italia, 46.604.925 mayores de 18 años elegían 618 Diputados y 42.871.428 mayores de 25 votarán 309 nuevos Senadores. En el exterior, 4.177.725 personas votaron por correspondencia entre el 14 de febrero y el 1 de marzo para elegir los restantes 12 diputados y otros 3.791.774 lo hicieron por seis senadores.RIESGO DE PARALISISPor su lado, el jefe de fila del centroizquierda, Matteo Renzi, del Partido Democrático (PD), criticó las viejas promesas de Berlusconi e instó al "voto útil" contra la extrema derecha."Sólo el voto en favor del PD garantiza que no se deje el país en manos de Matteo Salvini", advirtió, alertando además de la amenaza que supondría una alianza postelectoral entre la Liga y los populistas del Movimiento 5 Estrellas (M5S).Estos cerraron su campaña con un gran mitin el viernes por la noche en el centro de Roma."Esta noche es el final del período de oposición y el inicio del período gubernamental" del M5S, aseguró Luigi di Maio, joven candidato del Movimiento al cargo de jefe de gobierno, ante miles de simpatizantes.Ese sería el "sueño máximo", según Steve Bannon, el ex brazo derecho del presidente estadounidense Donald Trump, que en declaraciones al New York Times indicó que había venido a Italia a admirar el "populismo puro" en acción.Fundado en 2009 por el cómico Beppe Grillo, el M5S creó la sorpresa al obtener un cuarto de los votos en 2013 y podría convertirse en el primer partido del país, aunque tendría que establecer alianzas para gobernar.La publicación de sondeos está prohibida en las dos semanas anteriores a la elección. Los últimos disponibles señalaban la existencia de muchos indecisos y colocaban a la coalición de derecha y extrema derecha en cabeza con el 37% de intenciones de voto (17% para Forza Italia de Berlusconi, 13% para la Liga, el resto pequeños partidos).Viene luego el M5S (28%), la coalición de centro izquierda (27%, de los que el 23% para el PD de Renzi) y el Movimiento de izquierda libres e iguales (6%).