Empezó la acción del Car Show

Con los entrenamientos, las clasificaciones, la primera final de la Fórmula 3 Santafesina 1.6 y la serie única del Fiat 600 TS, se puso en marcha la actividad oficial de la primera fecha de la temporada 2018 del Car Show Santafesino en el autódromo "Ciudad de Paraná".En realidad, el viernes hubo pruebas comunitarias, que se desarrollaron ante un pedido de los equipos y pilotos de la categoría, pero en la jornada sabatina se realizaron las instancias habituales en el trazado de la capital entrerriana.Las poles quedaron en poder de Claudio Buchholz (Chevy) en TC 4000 Santafesino, José Ignacio Bailone (Clio) en TS 1800, Martín Ferrero (Uno) en Turismo Fiat Santafesino, Alfredo Esterkin en Fórmula 3 Santafesina 1.6 y Nicolás Aimar en Fiat 600 TS.Posteriormente, en el cierre de la tarde, se disputaron la primera final de la Fórmula 3 Santafesina 1.6, que ganó Juan Carlos Polini y la serie única del Fiat 600 TS, que tuvo como vencedor a Nicolás Aimar.Los resultados generales de la jornada desarrollada en el trazado del Club de Volantes Entrerrianos, son los que proporcionamos en el siguiente informe:1º Claudio Buchholz (Chevy), en 1m40s054; 2º Fabio Canciani (Falcon) a 17 milésimas; 3º Ezequiel Bosio (Chevy) a 1s296; 4º Mario Belich (Falcon) a 3s110; 6º José Luis Schnidrig (Falcon) a 4s457; 7º Roberto Main (Falcon) a 4s556; 8º Marcos Engler (Chevy) a 7s394; 9º Daniel Caluch (Falcon) a 7s872... fue excluido Héctor Fain (Falcon).1º José Ignacio Bailone (Clio), en 1m41s002; 2º Gustavo Santibáñez (Peugeot 206) a 59 milésimas; 3º Danilo D'Angelo (Gol Trend) a 106; 4º Lucas Tedeschi (Gol Trend) a 203; 5º Gastón Giordano (Palio) a 516; 6º Santiago Robledo (Clio) a 522; 7º Juan Manuel Passera (Gol Trend) a 721; 8º Matías Cravero (Clio) a 1s290; 9º Emiliano Urquiza (Clio) a 1s369; 10º Juan Marcelo Lecce (Palio) a 1s421... 13º Eugenio Mautino (Fiesta Kinetic) a 1s804... 15º Agustín Bonomo (Gol) a 1s954... sin tiempos Sebastián Sábolo (Fiesta Kinetic).1º Martín Ferrero (Uno), en 1m45s266; 2º Sebastián Gonzále (Uno) a 330 milésimas; 3º Lucas Salvatierra (Uno) a 396; 4º Franco Lutri (Uno) a 499; 5º Maximiliano Andreis (Uno Way) a 648; 6º Federico Domínguez (Uno) a 707; 7º José Luis Costamagna (Duna) a 788; 8º Juan Pablo Demonte (Uno Way) a 818; 9º Luis Vega (Uno) a 842; 10º Juan Carlos Iglesias (128) a 877... 20º Ricardo Saracco (Uno Way) a 1s640... 28º Cristian Vaira (128) a 2s448... 34º Máximo Gauchat (Uno) a 2s748 (recargado con ocho lugares por cambio de motor).1º Alfredo Esterkin, en 1m32s977; 2º Juan Carlos Polini a 251 milésimas; 3º Franco Bosio a 714; 4º Renzo Testa a 790; 5º Manuel Macarro a 881; 6º Kevin Crucci a 1s162; 7º Adrián Melnyk a 1s265; 8º Felipe Granata a 1s433; 9º Ian Reutemann a 1s626; 10º Damián Mari a 1s643... 12º Fabián Mainero a 2s098.1º Juan Carlos Polini, en 15m55s411; 2º Felipe Granata a 730 milésimas; 3º Franco Bosio a 3s428; 4º Fabián Mainero a 9s791; 5º Esteban Zuberbühler a 10s360; 6º Kevin Crucci a 15s870; 7º Adrián Melnyk a 21s940; 8º Joaquín Ricciotti a 25s679; 9º Dante Llanes a 32s569 y 10º Renzo Testa a 1m15s612.1º Nicolás Aimar, en 1m51s772; 2º Javier Melidoro a 2s199; 3º Federico Sabá a 2s945; 4º Joaquín Del Pino a 3s107; 5º Pablo Gieco a 3s133... sin tiempos Jonatan Fux.1º Nicolás Aimar, en 11m42s381; 2º Javier Melidoro a 1s931; 3º Federico Sabá a 5s132; 4º Joaquín Del Pino a 11s689; 5º Pablo Gieco a 18s162... no largó Jonatan Fux.