Desesperada búsqueda de un niño en España

MADRID, 4 (AFP-NA). - Cerca de 1.000 policías, bomberos y voluntarios buscaban este sábado al niño de 8 años desaparecido hace cuatro días en Almería, sureste de España. Gabriel Cruz estaba en casa de su abuela, en la localidad de Las Hortichuelas, cuando salió para ir a jugar a casa de un amigo, no lejos de allí, el martes por la tarde. No ha sido visto desde entonces.Sus familiares avisaron a la policía, que dieron la alerta de persona desaparecida con una foto del niño, que se hizo viral en España por los servicios de mensajería móvil y las redes sociales.Desde entonces, la policía y voluntarios han peinado las áreas rurales de los alrededores, a pie y a caballo, con helicópteros y drones, tratando de localizarlo. Este sábado, unas 1.000 personas participaban en la búsqueda, indicó un portavoz de la Guardia Civil a la AFP.El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, afirmó que la policía también estaba llevando a cabo búsqueda en la costa.Los padres del niño han ofrecido varias entrevistas a los medios españoles, afirmando que Cruz conocía bien la zona y que no podría haberse perdido.El padre, Angel Cruz, aseguró este sábado en declaraciones a los periodistas que la pareja mantiene "la esperanza de recuperar a Gabriel pronto y que vuelva a casa con su familia, que es donde un niño que solo tiene 8 años tiene que estar". "Sabemos que nos necesita y haremos cualquier cosa para recuperarlo", añadió.