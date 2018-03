Un abogado baleó a un colega en Rosario

Alejandro Mercado, un abogado rosarino de 41 años que está preso hace dos meses en una cárcel cordobesa, fue imputado el jueves en los Tribunales rosarinos como el autor del intento de asesinato contra un colega ocurrido en 2015 en pleno Paseo del Siglo.La fiscal de la Unidad de Homicidios Marisol Fabbro le atribuyó la autoría del atentado a balazos contra Guillermo Peyrano, funcionario de la Fiscalía de Estado de Santa Fe y ex decano de la Universidad Católica Argentina en Rosario, un incidente que no reconoció avances importantes sino recién ahora. El juez de la audiencia, Román Lanzón, aceptó el planteo de la fiscal y le dictó a Mercado prisión preventiva por 30 días, publicó La Capital.Más allá de este caso, el imputado no podría haberse ido en libertad porque lo esperaban de vuelta en la cárcel de Villa María. Allí está alojado tras ser detenido hace dos meses en Marcos Juárez cuando escapaba tras colocar con imanes un navegador satelital debajo del auto de un productor agropecuario.Para el fiscal cordobés Fernando Epelde fue un acto con fines de seguimiento, extorsión o amedrentamiento de personas.