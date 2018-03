Seguridad vial: trabajos comunitarios para padres de menores infractores

Que el tránsito en la ciudad es un problema, no hay quien lo dude: cuando recién comenzaban a transitar por las todavía calle de tierra del centro los primeros coches, ya había quejas. Y desde siempre, el Municipio intentó buscar soluciones al respecto. En este caso, hay una que promete generar polémica: en el caso de que haya menores que cometan faltas graves, además de pagar una multa, los padres deberán hacer trabajos comunitarios.Lo anticipó el intendente Luis Castellano, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Municipal, el pasado jueves al mediodía: "ya elevamos una Ordenanza para que los padres de los menores infractores cumplan, como medida complementaria a las multas, trabajo comunitario por las faltas graves que sus hijos cometan".Evidentemente, el mandatario intenta aumentar la presión sobre los infractores, con esta innovadora medida. La pregunta que queda es si los padres se harán responsables por las acciones de sus hijos. Si uno toma como base lo que ocurre en las escuelas, en donde ante situaciones son convocados por el accionar del joven, muchas veces respaldan al menor y no a los docentes, es válido preguntarse si esto se replicaría en este nuevo sistema que el Municipio intenta establecer. Claro está: el Estado local no podría ejercer funciones que la propia familia debería hacer.El proyecto lleva la firma del propio Intendente y del secretario de Gobierno y Ciudadanía, Dr. Eduardo López. En el artículo primero, señala que se establece "como" la asistencia a un "" para quienes cometieran faltas graves en el tránsito, tipificadas en el Código Municipal de Faltas. La idea es "promover conductas responsables en materia de tránsito, mediante la adquisición de conocimientos y hábitos tendientes a valorar la vida, la salud, y la integridad física de las personas así como también promover la prevención de situaciones de riesgo y generar conciencia acerca de los daños y secuelas derivadas de accidentes de tránsito". La multa queda en suspenso hasta que termine el curso: si lo aprueba, el infractor podrá pagar la mitad de la multa. Sino, deberá abonarla en su totalidad. Pero, si no asiste, pagará el doble.Pero...,De acuerdo a la ordenanza Nº 2969 (y sus sucesivas modificaciones), constituyen faltas graves:a) Las que violando las disposiciones de la presente ordenanza resulten atentatorias a la seguridad del tránsito.b) Las que:1- Obstruyan el tránsito.2- Dificulten o impidan el estacionamiento y/o la detención de los vehículos del servicio público de pasajeros y de emergencia en los lugares reservados.3- Ocupen espacios reservados por razones de visibilidad y/o seguridad.c) Las que afecten por contaminación el medio ambiente.d) La conducción de vehículos sin estar habilitados en debida forma para hacerlo.e) La falta de documentación exigible,f) La circulación con vehículos que no tengan colocadas las chapas patentes reglamentarias o sin el seguro obligatorio vigente.g) Fugar o negarse a suministrar documentación o información quienes estén obligados a hacerlo.h) No cumplir con lo exigido en caso de accidente.i) No cumplir los talleres mecánicos y escuelas de conducción con lo exigido en la presente ordenanza.j) Circular con vehículos de transporte de pasajeros o carga sin contar con la habilitación extendida por autoridad competente o que teniéndola no cumpliera con los requisitos exigidos.k) Las que por excederse en el peso, provoquen una reducción de la vida útil de la estructura vial.¿QUE PODRIAN HACER?En el artículo tercero se dice que en el caso de que sean menores los que cometan las faltas graves, "los Jueces Municipales de Faltas impondrán a sus padres o tutores o representantes legales como pena accesoria a la de la multa, la de trabajos comunitarios". Esta posibilidad quedó abierta en el artículo 6º de la Ordenanza Nº 3686 que indica que "cuando la infracción fuere cometida por un menor de 18 años, no será sometido al enjuiciamiento prescripto por este Código. El Juez de Faltas podrá, no obstante, dirigir el procedimiento contra los padres o tutores, aplicándoles la sanción que hubiera correspondido según la falta, si esta se produjo como consecuencia de la negligencia de aquellos para impedirlo".El otorgamiento de las tareas comunitarias por parte de los Jueces ", pudiendo consistir las mismas en trabajos vinculados a los cometidos municipales, como por ejemplo:".En tal caso, por cada Unidad de Multa, se deberán concretar 6 horas de trabajos comunitarios.LOS FUNDAMENTOSEntre los considerandos, la norma indica que "es indispensable generar políticas coherentes para el tratamiento de diferentes aspectos de la problemática vial, en el marco de un proceso integral de reeducación de la sociedad en su conjunto, a partir de instancias de regulación, prevención, control y sanción, todas ellas íntimamente relacionadas entre sí"."En ese marco de educación y reeducación de la sociedad, respecto de la problemática social, cobran particular relevancia sanciones alternativas a las penas de multa y/o inhabilitación, como lo es la concurrencia a cursos de educación vial y/o la realización de trabajos comunitarios, en especial, para los supuestos de faltas graves, reincidencia e infracciones cometidas por menores de edad", sostienen.Agregan que la asistencia a las clases de educación vial ya se pueden dar por faltas como "el no uso de casco reglamentario en motocicletas cuya cilindrada no supere los cincuenta centímetros cúbicos, la falta de uso del cinturón de seguridad y apoyacabezas en vehículos cuyo modelo sea inferior a 1983 y llevar más personas que las correspondientes al tipo de vehículo". Y es por todo esto que consideran que "resulta conveniente extender dicho criterio a todas las faltas graves tipificadas en el Código Municipal de Faltas y regular con similar tenor, la imposición de trabajos comunitarios a los infractores, sus padres o tutores, según el caso".