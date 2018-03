Reforma constitucional: Lifschitz empuja, Corral lo quiere en 2019

A una semana del relanzamiento del Frente Progresista Cívico y Social, el Gobernador de la Provincia, Miguel Lifschitz, sigue enfocado en un solo objetivo: lograr lo que sus predecesores no pudieron. Esto es, conseguir que se reforme la Carta Magna de la Provincia de Santa Fe. Obeid, Reutemann, Binner y Bonfatti lo propusieron, pero nunca consiguieron el objetivo.Ayer, el Gobernador volvió a insistir con la reforma de la Constitución provincial y aseguró que su intención no se centra en la reelección sino en la necesidad de otorgar más derechos a los santafesinos. Miguel Lifschitz también se refirió al discurso que brindó el presidente Mauricio Macri en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.“Este es el año”, dijo, en declaraciones a Radio 2 de Rosario, en relación a su plan para encarar la modificación de la Carta Magna, señaló y explicó la razón de su intención: “Hay una gran cantidad de temas que hoy, a lo mejor, están garantizados pero por voluntad. Por ejemplo, desde el gobierno de Hermes Binner en adelante los jueces y fiscales se eligen por concurso, yo como gobernador propongo nombres pero si mañana volvemos a como era antes, el gobernador propondrá parientes y la legislatura afín los aprobará”, manifestó.“No tengo vocación de perpetuarme en el poder”, advirtió cuando se lo consultó sobre lo que muchos piensan, tanto en el universo político como en el electorado, sobre sus verdaderas intenciones detrás de la iniciativa. “Yo podría haber sido intendente por tercera vez y no lo hice”, observó y apuntó: “Me interesa modificar la Constitución, contar con una moderna, con más derechos y avances, algunos logrados y otros que tenemos que lograr y que deben ser plasmados en la Constitución para siempre, para que no venga otro y vuelva todo para atrás”.Luego, negó percibir en sus compañeros de partido una sospecha de ese tipo. “Soy una persona que voy para adelante, trato de pensar en el futuro, no me detengo en la especulaciones políticas si no, me quedo enredado en politiquería”, se defendió. “Trato de dejar una huella en mi gestión y a eso le dedico los 7 días de la semana. Sé que tengo que dejar una gestión cerrada y cumplir con todos los compromisos que asumí y por eso estoy empeñado en que avancemos en este proceso”, subrayó.PALABRAS DE PRESIDENTEConsultado sobre el discurso de Mauricio Macri en el Congreso nacional expresó: “Ratificó sus objetivos y volvió a plantearnos expectativas de futuro pero el tiempo pasa. Van dos años y medio de gestión y muchos de esos objetivos no se están viendo y él mismo lo reconoce”. Y agregó: “No introdujo nuevos temas”.“Cuando las intenciones no se condicen con la realidad, la confianza de la gente se va agotando”, lanzó y consideró que al presidente “le está costando poder exhibir sus objetivos como resultados concretos”.CORRAL NO ESTA DE ACUERDOEl intendente de Santa Fe y referente de la UCR, José Corral, hizo declaraciones ante la prensa sobre el debate que pretende instalar la gestión de Miguel Lifschitz en torno a la reforma de la Constitución Provincial.Al respecto, señaló que “hay miradas muy diferentes (en los diversos partidos), especialmente sobre la reelección”. En referencia a esta última, dijo que “es lo que genera más controversia” y agregó: “La constitución en algún momento habrá que actualizarla, pero está sin duda la intención del gobernador de ser reelecto”.“Nos parece que este es un momento de preocuparse por la agenda de la gente antes de dedicarse a los intereses de los políticos”, cuestionó, y ejemplificó con la problemática de la inseguridad. “Desde el Municipio estamos brindándole alojamiento y comida a las fuerzas federales porque con el Ministerio de Seguridad no se han puesto de acuerdo”, dijo, en declaraciones publicadas por LT10.“Que se elijan los convencionales junto con la elección de gobernador e intendentes el año que viene. Ya tuvimos elecciones en 2017 y el año que viene vamos a tener de nuevo. Meternos este año otra vez en una discusión de la política nos parece que es privilegiar los intereses de los políticos y no poner la oreja y escuchar lo que nos dice la gente”, reiteró. De esta manera, el hombre fuerte del radicalismo dentro de Cambiemos coincidió con el senador nacional -y futuro competidor por la Gobernación de la Provincia- Omar Perotti, quien también había señalado la necesidad de incorporar la elección de los congresales en las elecciones de 2019.“Se lo dije personalmente al gobernador: hay que tener cuidado porque hay temas muy valiosos en una reforma constitucional y si uno no elige el momento oportuno corre el riesgo de que fracase porque la gente no comprende”, advirtió.