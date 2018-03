La baleó y se fugó en su moto: hoy iría presa

A partir de las 11 de la mañana de ayer, en la sala 1 de la Oficina de Gestión Judicial, se llevó a cabo la audiencia imputativa a María Eugenia C., alias “Piri", nacida hace 24 años en Morteros (Córdoba), donde la fiscal que investiga el caso, Dra. Gabriela Lema, pidió su imputación por los delitos calificados provisoriamente como “portación de arma de guerra sin la debida autorización legal”, “homicidio calificado por alevosía agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa”, y “hurto calificado”, todo en concurso real entre si.

Lo de “en grado de tentativa” es felizmente porque la atacante no alcanzó su propósito y aunque grave, Melina Tissera continúa estable recuperándose en el Hospital “Jaime Ferré”.

Participaron además de la audiencia el fiscal Guillermo Loyola, quien acompañó a la fiscal Lema, el abogado defensor de “Piri”, Dr. Raúl Berisso (de la capital provincial), y el juez de la IPP, Dr. Alejandro Mognaschi.

Luego de que la imputada decidiera no hacer uso de su derecho a declarar, el juez Mognaschi convocó a una audiencia de medidas cautelares (o de prisión preventiva) para hoy a partir de las 9.



LOS HECHOS

Según la imputación hecha por la fiscal Gabriela Lema, “en fecha 23 de febrero de 2018 siendo aproximadamente las 21.00. María Eugenia C. llevaba consigo sin la debida autorización legal, un arma de fuego de puño tipo revólver, calibre 38, en condiciones de uso inmediato, en momentos en que circulaba a pie por calle Anduiza entre Belgrano y Necochea de la ciudad de Rafaela.

“En dichas circunstancias, al advertir que circulaba por el lugar Melina Marisol Tissera, a quien conocía previamente, le hizo señas para que se detuviera, ocultando su intención homicida.

“Al lograr que Tissera detuviera la marcha -continuó Lema- y aprovechando su estado de indefensión, luego de reclamarle a la víctima la entrega de efectos que supuestamente pertenecían a Evelio 'Yiyo' Ramallo, María Eugenia C. extrajo el arma de fuego que llevaba oculta, y a una distancia menor a un metro y medio efectuó un disparo apuntando hacia una zona vital de la víctima, con conocimiento y voluntad homicida, impactando el disparo en el abdomen provocándole lesiones […]

“Instantes después de la agresión descripta, María Eugenia C. huyó del lugar a bordo del motovehículo en el que se desplazaba la víctima, llevando consigo el arma de fuego utilizada; no logrando su intención homicida por motivos extraños a su voluntad”, concluyó Lema, sobre los hechos imputados.