La seccional Rafaela efectuó una entrega de premios

En una ceremonia cumplida en el SUM del Centro de Capacitación Profesional "María Eva Duarte de Perón", la seccional Rafaela de la Unión de Trabajadores Hoteleros Gastronómicos de la República Argentina procedió a la entrega de premios del Certamen "Pintura al aire libre" correspondiente a las ediciones 2015, 2016 y 2017.Corresponde destacar que cada uno de los galardonados, con el primer premio, fueron distinguidos con medallas y un viaje junto a su grupo familiar con traslado, estadía y pensión completa en el Hotel de UTHGRA "Los Cocos", Córdoba.Todos los participantes recibieron los correspondientes certificados y elementos para practicar dibujo y pintura.Se trata de un certamen nacional impulsado desde la Secretaría de Cultura de UTHGRA, en el que intervienen los hijos de afiliados de todo el país en el que, según las pautas fijadas, los niños dan rienda suelta a su imaginación plasmándolas en creaciones pictóricas de gran interés. Cabe señalar que en las ediciones que nos ocupan, los niños pertenecientes a la seccional Rafaela lograron meritoria intervención.Cabe destacar que los trabajos que concursaron en esta seccional fueron juzgados por Julia Ingaramo y los seleccionados fueron enviados a la Secretaría de Cultura a nivel nacional, para competir con quienes resultaron primeros en cada una de las 56 seccionales.Pese a que numerosos pequeños artistas intervinieron en el certamen nacional - alrededor de 35 por cada edición- en la ceremonia de la presente semana participaron solamente aquellos que lograron distinciones, y cuya nómina detallamos seguidamente:Albuatti, Marcelo Damián; hijo del afiliado Albuatti Pablo Germán - Rafaela-Avalos Mauricio Nicolás; hijo de la afiliada González Cristina , Rafaela.Ledesma Francisco Tomás, hijo del afiliado Ledesma Dardo, Sunchales.Bonetto Tomás , hijo del afiliado Bonetto Jorge Luis, El Trébol.Mansilla Emanuel, hijo del la afiliada García Andrea, RafaelaBrondino Julieta, hija del afiliado Brondino Adrián, Rafaela.Liendo Thiago, hijo del afiliado Liendo Elvio, San Jorge.Sosa María Victoria, hijo de la afiliada Villarruel Gabriela, RafaelaPomba Rodrigo, hijo del afiliado Pomba Cristian Ariel, Rafaela.El dibujo ganador de 2015 correspondió a Marcelo Albuatti de Rafaela, correspondiéndole una tablet.Tomás Bonetto de El Trébol recibió una mención especial en 2016, recibiendo una tablet, mientras que Thiago Liendo, de San Jorge obtuvo la primera mención en 2017, recibiendo un set de dibujo.La apertura del encuentro la efectuó el secretario general de la seccional local, Carlos José Bainotti quien explicó el significado de la ceremonia en la que se entregaría la premiación.Agradeció la participación de los chicos y sus padres, lo mismo para Gabriel Ruggia, director del CCP Nº 5; remarcó la presencia del Coordinador del Nodo Rafaela, Fernando Muriel, y señaló el acercamiento del funcionario a las actividades del gremio.Por otra parte mostró su reconocimiento a Ruggia por permitir realizar la ceremonia en el establecimiento que dirige.Le continuó en el uso de la palabra Gabriel Ruggia, quien remarcó que " nosotros somos una institución oficial que depende del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, una institución realmente nueva, tenemos apenas 18 años, y nos dedicamos a lo que es formación profesional para jóvenes y adultos, con una oferta de treinta cursos de todas las familias profesionales".En este marco puso especial énfasis en señalar que" con UTHGRA nos une una tarea , una convicción que es el apoyo a la gente que se forma en el mundo del trabajo, a tal punto que fue el primer sindicato que se acercó a nuestra institución allá por el año '95-96".Con inocultable satisfacción hizo saber que desde que el Centro comenzó a funcionar por sus aulas pasaron 8.000, remarcó que la matrícula anual es de 750 y que aproximadamente, cada año, deben dejar afuera unas 300 personas que no pueden cursar, preocupación que trasladó a Muriel, para que en calidad de funcionario eleve las gestiones correspondientes para poder acceder a una ampliación que permita albergar a los interesados en capacitarse.En otro pasaje tuvo términos sumamente elogiosos y de profundo reconocimiento a la labor que desarrolla la seccional local, especialmente en la persona de Carlos Bainotti "es una persona que se mueve y muchísimo en pro de los afiliados, no para, y este es el resultado, hemos ido a muchos eventos organizados por UTHGRA y lugares más importantes, turísticamente que esta región, no aparecen, y Rafaela marca presencia".A su turno el coordinador del Nodo agradeció la invitación y enfatizó que "el sindicato no hace solamente la defensa de los trabajadores, sino que también se orienta hacia otro tipo de actividades".Destacó como muy importante la actividad cultural volcada hacia los hijos de los afiliados, y remarcó también el accionar de los sindicatos, coincidiendo con lo expresado por Ruggia momentos antes "hay buenos y malos en cada una de las profesiones , pero hay que saber separar, hay mucha gente que trabaja y mucho para que el sindicato avance. Y que haya malos sindicalistas, malos políticos no significa que no sirvan para nada los sindicatos, ellos cumplen una función muy importante en este mundo actual, cumpliendo un rol fundamental defendiendo los derechos del trabajador, son parte muy importante de cualquier país".